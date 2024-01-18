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"Зірвало дах": пасажирів київського метро засипало снігом просто у вагоні (відео)

У столичному метро пасажирів засипало снігом (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Пасажири метро були вимушені їхати у вагоні з "відкритим верхом". Людей засипало снігом. Інцидент, ймовірно, трапився у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео з Telegram-каналу "Труха".

У столичному метро снігопад - що відомо

Як стверджується в описі до відео, інцидент трапився у Києві. Але коли саме це відбувалося і на якій гілці - невідомо.

"Ого! Снігопад у вагоні київського метро пішов прямо під час руху. Таким міг би бути Різдвяний експрес", - йдеться в описі.

На відео можна побачити, що вагон метро дійсно засипає снігом. Ймовірно, це сталося через тріщину або ж виникнення дірки на верхній частині вагона. Автори відео додали напис про те, що дах "зірвало".

Снігопад у метро (скріншот)

Як реагує мережа

У коментарях під відео виникли небувалі суперечки. Одні користувачі пишуть, що снігопад у метро стався не у Києві, інші ж запевняють, що ролик було зроблено у вагоні, який рухався відкритою ділянкою червоної гілки, між станціями "Лісова" та "Чернігівська". Також юзери залишили такі коментарі:

  • "Отак роблять фірмочки ремонти в метрополітені"
  • "Вагони старі, а це - вентиляція"
  • "Нічого незвичайного, просто столична підземка".

 

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Київметро