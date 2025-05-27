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Зірку "Величного століття" засудили в Туреччині: що відомо

Халіт Ергенч отримав вирок через "неправдиві свідчення" (фото: Getty Images)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Турецький актор Халіт Ергенч, знаний за роллю Султана Сулеймана у серіалі "Величне століття", опинився у суді й був засуджений до 1 року і 10 місяців умовного покарання.

За що судили актора та чому йому пом’якшили вирок, детально розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

У чому звинуватили зірку "Величного століття"

Ергенч опинився у суді через неправдиві свідчення, які пов’язують з масовими протестами 2013 року в Стамбулі. Спочатку вони почалися як екологічний рух, а згодом переросли в антиурядові демонстрації. 

Актор проходив як свідок у справі. Прокурори цікавилися його зв’язками з фігурантами мітингів - актором і активістом Мехметом Алі Алабора, а також агенткою з пошуку талантів Айше Барим.

Остання перебуває під вартою з січня за звинуваченням у спробі повалення турецького уряду. Вона нібито дала вказівку акторам, яких представляла, публічно підтримати протести в парку Гезі.

Який вирок виніс суд

Спочатку суд Стамбула засудив актора до 2 років і 3 місяців ув’язнення. Проте через гарну поведінку в суді та співпрацю зі слідством, а також відсутність судимостей раніше вирок було пом’якшено. 

Так, 23 травня Халіт був засуджений до 1 року, 10 місяців і 15 днів позбавлення волі. Але наразі вирок умовний до моменту, якщо актор не вчинить нове правопорушення протягом випробувального терміну.

Разом з цим у справі проходив інший актор Риза Коджаоглу, якому теж назначили покарання умовно на 1 рік і 8 місяців.

Позиція зірки "Величного століття"

Як повідомляється, під час суду актор заперечував звинувачення. Він сказав, що не брехав, а лише відповідав на питання. 

Актор пояснив, що його знайомство з іншими учасниками справи, було поверховим. Він також відреагував на вирок суду, заявивши про намір оскаржити рішення.

"Ми подамо апеляцію", - сказав він.

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При написанні матеріалу були використані такі джерела: Anadolu Ajansı, Hürriyet Daily News.

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