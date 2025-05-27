Звезду "Великолепного века" осудили в Турции: что известно

Турецкий актер Халит Эргенч, известный по роли Султана Сулеймана в сериале "Великолепный век", оказался в суде и был приговорен к 1 году и 10 месяцам условного наказания.
За что судили актера и почему ему смягчили приговор, подробно рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Эргенч оказался в суде из-за ложных показаний, которые связывают с массовыми протестами 2013 года в Стамбуле. Сначала они начались как экологическое движение, а затем переросли в антиправительственные демонстрации.
Актер проходил как свидетель по делу. Прокуроры интересовались его связями с фигурантами митингов - актером и активистом Мехметом Али Алабора, а также агентом по поиску талантов Айше Барим.
Последняя находится под стражей с января по обвинению в попытке свержения турецкого правительства. Она якобы дала указание актерам, которых представляла, публично поддержать протесты в парке Гези.
Сначала суд Стамбула приговорил актера к 2 годам и 3 месяцам заключения. Однако из-за хорошего поведения в суде и сотрудничества со следствием, а также отсутствия судимостей ранее приговор был смягчен.
Так, 23 мая Халит был приговорен к 1 году, 10 месяцам и 15 дням лишения свободы. Сейчас приговор условный до момента, если актер не совершит новое правонарушение в течение испытательного срока.
Вместе с этим по делу проходил другой актер Риза Коджаоглу, которому тоже назначили наказание условно на 1 год и 8 месяцев.
Как сообщается, во время суда актер отрицал обвинения. Он сказал, что не врал, а лишь отвечал на вопросы.
Актер объяснил, что его знакомство с другими участниками дела, было поверхностным. Он также отреагировал на приговор суда, заявив о намерении обжаловать решение.
"Мы подадим апелляцию", - сказал он.
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При написании материала были использованы следующие источники: Anadolu Ajansı, Hürriyet Daily News.