Зірку "Х-Фактора" Андрія Мацевка допитали у райвідділку поліції: яка подальша доля співака

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Прессекретарка патрульної поліції Івано-Франківської області Христина Мриглід повідомила, що Мацевка після затримання доправили до райвідділу поліції, і передали його поліцейським для докладнішого з'ясування обставин.

Чоловікові влаштували допит і потім відпустили.

Андрій Мацевко (фото: скріншот з кліпу)

"Оперативники карного розшуку відібрали у нього пояснення, матеріали скерували київським колегам, які проводять подальше досудове розслідування. Київські поліцейські з ним зв’язалися в присутності наших поліцейських. Його відпустили", - сказав речник поліції Андрій Яцків.

Які пояснення надав артист щодо того, чому він досі не виходив на зв’язок з поліцією, він не уточнив.

Нагадаємо, зірку "Х-Фактора" затримали восьмого січня в Івано-Франківську, оскільки він виявляв підозрілу поведінку і навіть спробував втекти.

Поліція затримала зірку Х-Фактора (фото: t.me/podrobnosti_ua)

Мацевко став відомим як учасник першого і другого сезонів талант-шоу "Х-Фактор" і третього сезону "Україна має талант".

У квітні 2021 року його затримали, коли він, імовірно, намагався використати підроблене пенсійне посвідчення для входу в метро.

Підроблений документ правоохоронці виявили в його гаманці.

Водночас сам Андрій стверджував, що його колишній друг підклав йому підроблене посвідчення з метою компрометації.