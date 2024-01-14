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У Греції скасували виступ британського гурту через підтримку України

Неділя 14 січня 2024 11:30
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У Греції скасували виступ британського гурту через підтримку України The Tiger Lillies (фото: instagram.com/thetigerlillies)
Автор: Іванна Пашкевич

11 січня в Афінах мав відбутися безкоштовний виступ британського рок-гурту The Tiger Lillies. Однак на прохання містян концерт було скасовано. А все через підтримку музикантів України.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку місцевої книгарні "Бібліотека", яка розміщена поблизу площі, де мав відбутися виступ.

Деталі

Мета концерту мала соціальний характер. Артисти планували виступити на підтримку тих, хто висловився проти побудови гілки метро у районі Екзархія.

У Греції скасували виступ британського гурту через підтримку України

The Tiger Lillies (фото: instagram.com/thetigerlillies)

Організатори заявили, що внаслідок реконструкції місцевості, ініційованою владою, знищена єдина зелена зона на тій території.

Крім того, будівельний майданчик охопив місцеву площу та прилеглі вулиці, тобто надалі та зона буде непрохідною.

"Екзархія знову чинить опір! Ідеї ​​та неспокійний дух краю [...] залишаються сильнішими за репресії, прекраснішими за потворність листового металу. Давайте ще раз дамо площі життя, показавши, що ми творимо, а вони (влада - ред.) - руйнують", - йшлося в анонсі до концерту.

Згодом шоу довелося скасувати через невдоволення "в групах та окремих особах, які беруть участь у суспільному житті району в Екзархії".

У Греції скасували виступ британського гурту через підтримку України

The Tiger Lillies (фото: instagram.com/thetigerlillies)

Вони висловилися проти виступу лондонського колективу.

"Головною причиною цього є їхня підтримка України, яка вважається проблематичною для багатьох", - йдеться в оголошенні.

Згодом ситуацію прокоментували The Tiger Lillies, зауваживши, що вони "з нетерпінням чекали" виступу та розчаровані його скасуванням.

Нещодавно ми розповідали, що учасників Нацвідбору 2024 звинуватили в плагіаті російського гурту.

Також ми писали, що українська співачка гнівно звернулася до прихильниці.

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