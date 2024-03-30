Аніта Луценка пояснила, чому з'являються набряки і як їх позбутись

Чому виникають набряки і як їх позбутись

"Глобальні проблеми із набряками вирішуються у лікаря, що займається нирками, а не таблетками. Тобто якщо ви розумієте, що у вас аномальні набряки - звертайтесь до лікаря", - каже Луценко.

Вона пропонує розглянути простіші і очевидніші причини, які можна скорегувати способом життя. А саме:

кріпатура - це "запалення" м’язів, що викликає набряк. Може тривати декілька днів. Може додатись вага і збільшитись об’єм. Потрібно просто почекати

- це "запалення" м’язів, що викликає набряк. Може тривати декілька днів. Може додатись вага і збільшитись об’єм. Потрібно просто почекати сіль - вона затримує воду. Поїли солоних огірків, оселедця, фаст-фуд - набряк може бути. Зачекайте і це пройде

- вона затримує воду. Поїли солоних огірків, оселедця, фаст-фуд - набряк може бути. Зачекайте і це пройде місячні - набряк в цей період - це теж нормально. Після завершення критичних днів набряк зійде

- набряк в цей період - це теж нормально. Після завершення критичних днів набряк зійде сидіння - малорухливий спосіб життя є причиною набряків. Вирішення - проходити 7-10 тис. кроків на день. Періодично вставати і розминатися. Додати 10 хв зарядку щоранку до ранкового ритуалу

- малорухливий спосіб життя є причиною набряків. Вирішення - проходити 7-10 тис. кроків на день. Періодично вставати і розминатися. Додати 10 хв зарядку щоранку до ранкового ритуалу варикоз - важкі ноги. У цьому випадку йдіть до лікаря-флеболога і розв'язуйте проблему

- важкі ноги. У цьому випадку йдіть до лікаря-флеболога і розв'язуйте проблему забагато/замало води - скорегуйте кількість води, яку споживаєте щодня. Орієнтир на сечу. Вона має бути ні прозорою, ні темно-жовтою

- скорегуйте кількість води, яку споживаєте щодня. Орієнтир на сечу. Вона має бути ні прозорою, ні темно-жовтою безвуглеводні дієти - після то, як людина потім з’їдає вуглеводи, є відчуття "забитості"

"Розв'язання цих питань шляхом сечогінних - не є раціональним", - додає Луценко.

Чи можна запивати їжу водою

"Звичайно, що можна. Ви не розчините шлунковий сік водою, якщо тільки не вип'єте 5-7 літрів води. Тож спокійно собі запивайте чаєм кавою. Також пийте воду під час тренувань. Не переживайте, ви не вип'єте стільки рідини, щоб це перешкоджало засвоєнню мінералів чи вітамінів із їжі", - каже тренер.