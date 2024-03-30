Аніта Луценка пояснила, чому з'являються набряки і як їх позбутись

Поява набряків є частою проблемою у багатьох людей. І не завжди вона спровокована хворобами нирок, її причини можуть бути набагато банальнішими. Втім, на щастя, у більшості випадків набряків можна легко позбутись.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію тренера Аніти Луценко в Instagram.
"Глобальні проблеми із набряками вирішуються у лікаря, що займається нирками, а не таблетками. Тобто якщо ви розумієте, що у вас аномальні набряки - звертайтесь до лікаря", - каже Луценко.
Вона пропонує розглянути простіші і очевидніші причини, які можна скорегувати способом життя. А саме:
"Розв'язання цих питань шляхом сечогінних - не є раціональним", - додає Луценко.
"Звичайно, що можна. Ви не розчините шлунковий сік водою, якщо тільки не вип'єте 5-7 літрів води. Тож спокійно собі запивайте чаєм кавою. Також пийте воду під час тренувань. Не переживайте, ви не вип'єте стільки рідини, щоб це перешкоджало засвоєнню мінералів чи вітамінів із їжі", - каже тренер.
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