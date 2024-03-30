Анита Луценко объяснила, почему появляются отеки и как от них избавиться

Почему возникают отеки и как от них избавиться

"Глобальные проблемы с отеками решаются у врача, занимающегося почками, а не таблетками. То есть если вы понимаете, что у вас аномальные отеки - обращайтесь к врачу", - говорит Луценко.

Она предлагает рассмотреть более простые и очевидные причины, которые можно скорректировать образом жизни. А именно:

крепатура - это "воспаление" мышц, вызывающее отек. Может продолжаться несколько дней. Может добавится вес и увеличится объем. Нужно просто подождать

- это "воспаление" мышц, вызывающее отек. Может продолжаться несколько дней. Может добавится вес и увеличится объем. Нужно просто подождать соль - она задерживает воду. Поели соленых огурцов, сельди, фаст-фуд - отек может быть. Подождите и это пройдет

- она задерживает воду. Поели соленых огурцов, сельди, фаст-фуд - отек может быть. Подождите и это пройдет месячные - отек в этот период - это тоже нормально. После завершения критических дней отек сойдет

- отек в этот период - это тоже нормально. После завершения критических дней отек сойдет сиденье - малоподвижный образ жизни является причиной отеков. Решение - проходить 7-10 тыс. шагов в день. Периодически вставать и разминаться. Добавить 10 минут зарядки каждое утро к утреннему ритуалу

- малоподвижный образ жизни является причиной отеков. Решение - проходить 7-10 тыс. шагов в день. Периодически вставать и разминаться. Добавить 10 минут зарядки каждое утро к утреннему ритуалу варикоз - тяжелые ноги. В этом случае идите к врачу-флебологу и решайте проблему

- тяжелые ноги. В этом случае идите к врачу-флебологу и решайте проблему слишком много/мало воды - скорректируйте количество воды, которое потребляете ежедневно. Ориентир на мочу. Она должна быть ни прозрачной, ни темно-желтой.

- скорректируйте количество воды, которое потребляете ежедневно. Ориентир на мочу. Она должна быть ни прозрачной, ни темно-желтой. безуглеводные диеты - после того, как человек потом съедает углеводы, есть ощущение "забитости"

"Решать эти вопросы путем мочегонных - не рационально", - добавляет Луценко.

Можно ли запивать еду водой

"Конечно, что можно. Вы не растворите желудочный сок водой, если только не выпьете 5-7 литров воды. Так что спокойно себе запивайте чаем кофе. Также пейте воду во время тренировок. Не переживайте, вы не выпьете столько жидкости, чтобы это препятствовало усвоению минералов или витаминов из пищи", - говорит тренер.