Анита Луценко объяснила, почему появляются отеки и как от них избавиться

Появление отеков является частой проблемой у многих людей. И не всегда она спровоцирована болезнями почек, ее причины могут быть гораздо более банальными. Но, к счастью, в большинстве случаев от отеков можно легко избавиться.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию тренера Аниты Луценко в Instagram.
"Глобальные проблемы с отеками решаются у врача, занимающегося почками, а не таблетками. То есть если вы понимаете, что у вас аномальные отеки - обращайтесь к врачу", - говорит Луценко.
Она предлагает рассмотреть более простые и очевидные причины, которые можно скорректировать образом жизни. А именно:
"Решать эти вопросы путем мочегонных - не рационально", - добавляет Луценко.
"Конечно, что можно. Вы не растворите желудочный сок водой, если только не выпьете 5-7 литров воды. Так что спокойно себе запивайте чаем кофе. Также пейте воду во время тренировок. Не переживайте, вы не выпьете столько жидкости, чтобы это препятствовало усвоению минералов или витаминов из пищи", - говорит тренер.
Читайте также о том, сколько можно набрать лишних килограммов, выпивая капучино ежедневно в течение года.
Ранее мы писали о том, что нутрициолог назвала "формулу похудения", которая поможет добиться желаемых результатов.