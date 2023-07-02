Зіркова українська співачка несподівано оголосила, що вдруге стала мамою

38-річна музикант, композитор, автор пісень та лідер відомого електро-фолку гурту ONUKA Ната Жижченко стала мамою вдруге.

На своїй сторінці вона опублікувала зворушливу фотографію та повідомила, що новонароджену дівчинку назвали Ліна. Пологи пройшли у приватному пологовому будинку у Києві. Ната вказала геолокацію – медичний центр Ісіда. Вагітність артистки тримали в таємниці.

ONUKA стала мамою вдруге (фото: instagram.com/onukaofficial)

Ліна стала другою дитиною у родині відомої співачки та її чоловіка, музичного продюсера Євгена Філатова. 2020 року на світ з'явився їхній первісток - хлопчик, якого назвали Олександром. У травні 2023 року йому виповнилося три роки.

Син ONUKA Олександр (фото: instagram.com/onukaofficial)

До народження сина артистка кілька разів в інтерв'ю повідомляла, що вона "чайлдфрі" і не горить бажанням мати власних дітей.

"Я сказала всім, що я чайлдфрі, навіть батькам. Але у Бога на всі свої плани, і як тільки я це сказала - просто такий подарунок долі. Мені ніколи не хотілося бути матусею, розчинитися в материнстві. Я не відчувала абсолютно прагнення цього, і можу сказати, що навіть зараз просто підлаштовуюсь під цю ситуацію, вчуся бути іншою людиною", - сказала ONUKA після народження першої дитини.