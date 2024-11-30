Зірки у захваті від цих фасонів джинсів: які тренди обирають Єфросиніна, Магучіх та Омаргалієва

Маша Єфросиніна

Телеведуча обрала для фотосесії трендові джинси raw denim або, як його ще називають, "сирий" денім. Спочатку так називали пари без додаткової теплової чи хімічної обробки - їх відрізняв однорідний глибокий синій колір та висока щільність.

Такі джинси чудово поєднуються з білим відтінком, тому Єфросиніна доповнила їх білим топом. А для теплішого луку топ можна замінити топ светром або гольфом-водолазкою.

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ярослава Магучіх

Відома українська спортсменка, олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх обрала стильний лук із темно-сірими джинсами. Свій розслаблений образ вона доповнила кардиганом у спортивному стилі та кедами на масивній підошві.

Ярослава Магучіх (фото: instagram.com/rosya_dp)

Христина Горняк

Колишня дружина телеведучого Володимира Остапчука, нотаріус та блогерка Христина Горняк стежить за модними трендами. Для стильного зимового луку вона вибрала світло-блакитні злегка розкльошені джинси. Їх вона доповнила сірим светром з високим горлом та широкими рукавами, а також довгим пальто та ботильйонами з вузькими носками.

Христина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

Катерина Репяхова

Дружина співака Віктора Павліка, блогерка та концертний директор Катерина Репяхова для фотосесії обрала незвичні джинси з декором по всій довжині штанин у вигляді гудзиків. Свій образ вона доповнила білою майкою та картатою сорочкою в тон до джинсів.

Катерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Олена Омаргалієва

Українська співачка Олена Омаргалієва також слідкує за модою. Так, днями вона опублікувала у своєму блозі відео, де показала total denim look. Як відомо, total denim у 2024 році вважається одним із трендів. Стилізувати можна сорочки та куртки з джинсами та спідницями, але потрібно намагатися вибирати денім в одній кольоровій гамі, щоб досягти привабливого ефекту.

Омаргалієва вибрала широкі джинси та сорочку насиченого синього відтінку з контрастними гудзиками та об'ємними рукавами з манжетами. Свій образ вона завершила взуттям із вузьким носком на високих підборах.