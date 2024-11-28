Модно і тепло: стилістка показала трендові образи з пальто та куртками на зиму 2025

Зимовий гардероб - це не тільки одяг, який захищає від холоду, а й елемент стилю, зручності та багатошаровості. Важливо, щоб речі були теплими, але поєднувалися одна з одною, а також щоб їх можна було легко комбінувати.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост стилістки Яни Платонової в Instagram розповідає, на який верхній одяг варто звернути увагу і з чим його поєднувати.

Пальто

Пальто - це класика зимового гардеробу, воно підходить для різних заходів, а також поєднується із взуттям різного стилю.

Модні образи на зиму 2025 року (фото: instagram.com/styleguide.ua)

З чим носити пальто

З в'язаними светрами: теплий светр із вовни або кашеміру ідеально доповнить пальто, створюючи при цьому стильний образ.

Зі брюками або джинсами: прямі штани або класичні джинси - це універсальний варіант для щоденних прогулянок.

З сукнею або спідницею: якщо ви хочете створити більш жіночний і елегантний образ, пальто гарно виглядатиме з сукнею або спідницею в комбінації з щільними колготками або гетрами.

Модні образи на зиму 2025 року (фото: instagram.com/styleguide.ua)

З взуттям: пальто можна носити з черевиками, ботфортами або з короткими чоботями. Важливо, щоб взуття було зручним і теплим.

З аксесуарами: шарфи, шапки та рукавички - обов'язкові атрибути у зимовому гардеробі. Під пальто вибирайте стильні великі шарфи та шапки, які можуть бути як нейтральних кольорів, так і яскравих відтінків для акценту.

Модні образи на зиму 2025 року (фото: instagram.com/styleguide.ua)

Пуховик

Багато модниць все ж таки віддають перевагу зручним пуховикам. Можна підібрати декілька варіантів: подовжений, короткий, із поясом чи без.

Модні образи на зиму 2025 року (фото: instagram.com/styleguide.ua)

З чим носити пуховик

З толстовками та світшотами: оверсайз-куртки добре поєднуються з об'ємними світшотами або худі. Це створить стильний та комфортний образ.

З водолазками та фланелевими сорочками: для більш елегантного та стриманого вигляду носіть куртки з водолазками або сорочками, заправленими у штани.

З джинсами та утепленими легінсами: джинси або легінси підійдуть до більшості курток, чи то класична модель або пуховик.

З кросівками або черевиками: куртки, особливо спортивного стилю, чудово поєднуються з кросівками або високими черевиками. Якщо це зимова куртка у стилі мілітарі, такі черевики будуть особливо доречними.

Модні образи на зиму 2025 року (фото: instagram.com/styleguide.ua)

Дублянки

Дублянка - це стильний і дуже теплий верхній одяг, який надає образу шарму та елегантності.

Модні образи на зиму 2025 року (фото: instagram.com/styleguide.ua)

З чим носити дублянку

З вовняними светрами: дублянка добре поєднується з класичними або об'ємними вовняними светрами, що надає образу затишку та тепла.

З джинсами та брюками: це універсальний варіант. Прямі або завужені штани, джинси та шкіряні штани підійдуть для дублянки, залежно від її стилю.

Модні образи на зиму 2025 року (фото: instagram.com/styleguide.ua)

Зі спідницями і сукнями: дублянка у поєднанні зі спідницею середньої довжини або сукнею буде виглядати дуже жіночно. Можна додати щільні колготки та стильні чоботи.

З чоботями на низьких підборах або черевиках: для комфортних прогулянок вибирайте чоботи або черевики на низьких підборах. Для більш формального образу - чоботи на підборах.

Модні образи на зиму 2025 року (фото: instagram.com/styleguide.ua)