Звезды в восторге от этих фасонов джинсов: какие тренды выбирают Ефросинина, Магучих и Омаргалиева

Маша Ефросинина

Телеведущая выбрала для фотосессии трендовые джинсы raw denim или, как его еще называют, "сырой" деним. Изначально так называли пары без дополнительной тепловой или химической обработки - их отличал однородный глубокий синий цвет и высокая плотность.

Такие джинсы отлично сочетаются с белым оттенком, поэтому Ефросинина дополнила их белым топом. А для более теплого лука топ можно заменить свитером или гольфом-водолазкой.

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ярослава Магучих

Известная украинская спортсменка, олимпийская чемпионка Ярослава Магучих выбрала стильный лук с темно-серыми джинсами. Свой расслабленный образ она дополнила кардиганом в спортивном стиле и кедами на массивной подошве.

Ярослава Магучих (фото: instagram.com/rosya_dp)

Кристина Горняк

Бывшая жена телеведущего Владимира Остапчука, нотариус и блогерша Кристина Горняк следит за модными трендами. Для стильного зимнего лука она выбрала светло-голубые слегка расклешенные джинсы. Их она дополнила серым свитером с высоким горлом и широкими рукавами, а также длинным пальто и ботильонами с узкими носками.

Кристина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

Екатерина Репяхова

Супруга певца Виктора Павлика, блогерша и концертный директор Екатерина Репяхова для фотосессии выбрала необычные джинсы с декором по всей длине штанин в виде пуговиц. Свой образ она дополнила белой майкой и клетчатой рубашкой в тон к джинсам.

Екатерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Алена Омаргалиева

Украинская певица Алена Омаргалиева также следит за модой. Так, на днях она опубликовала в своем блоге видео, на котором показала total denim look. Как известно, total denim в 2024 году считается одним из трендов. Стилизовать можно рубашки и куртки с джинсами и юбками, но нужно стараться выбирать деним в одной цветовой гамме, чтобы добиться привлекательного эффекта.

Омаргалиева выбрала широкие джинсы и рубашку насыщенного синего оттенка с контрастными пуговицами и объемными рукавами с манжетами. Свой образ она завершила обувью с узким носком на высоких каблуках.