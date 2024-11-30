Звезды в восторге от этих фасонов джинсов: какие тренды выбирают Ефросинина, Магучих и Омаргалиева

Зимой джинсы не теряют своей актуальности, если правильно сочетать их с другими предметами одежды, которые обеспечат тепло и стиль. Если вы не знаете, какие модели подобрать на зимний сезон 2024-2025, обратите внимание, какие модели и тренды выбирают украинские знаменитости.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие джинсы выбирают телеведущая Маша Ефросинина, спортсменка Ярослава Магучих, нотариус и экс-супруга Владимира Остапчука Кристина Горняк, певица Алена Омаргалиева и жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова.
Телеведущая выбрала для фотосессии трендовые джинсы raw denim или, как его еще называют, "сырой" деним. Изначально так называли пары без дополнительной тепловой или химической обработки - их отличал однородный глубокий синий цвет и высокая плотность.
Такие джинсы отлично сочетаются с белым оттенком, поэтому Ефросинина дополнила их белым топом. А для более теплого лука топ можно заменить свитером или гольфом-водолазкой.
Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Известная украинская спортсменка, олимпийская чемпионка Ярослава Магучих выбрала стильный лук с темно-серыми джинсами. Свой расслабленный образ она дополнила кардиганом в спортивном стиле и кедами на массивной подошве.
Ярослава Магучих (фото: instagram.com/rosya_dp)
Бывшая жена телеведущего Владимира Остапчука, нотариус и блогерша Кристина Горняк следит за модными трендами. Для стильного зимнего лука она выбрала светло-голубые слегка расклешенные джинсы. Их она дополнила серым свитером с высоким горлом и широкими рукавами, а также длинным пальто и ботильонами с узкими носками.
Кристина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)
Супруга певца Виктора Павлика, блогерша и концертный директор Екатерина Репяхова для фотосессии выбрала необычные джинсы с декором по всей длине штанин в виде пуговиц. Свой образ она дополнила белой майкой и клетчатой рубашкой в тон к джинсам.
Екатерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)
Украинская певица Алена Омаргалиева также следит за модой. Так, на днях она опубликовала в своем блоге видео, на котором показала total denim look. Как известно, total denim в 2024 году считается одним из трендов. Стилизовать можно рубашки и куртки с джинсами и юбками, но нужно стараться выбирать деним в одной цветовой гамме, чтобы добиться привлекательного эффекта.
Омаргалиева выбрала широкие джинсы и рубашку насыщенного синего оттенка с контрастными пуговицами и объемными рукавами с манжетами. Свой образ она завершила обувью с узким носком на высоких каблуках.
Ранее стилист показала трендовые образы с пальто и куртками на зиму 2025.
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Для написания материала были использованы Instagram-страницы Маши Ефросининой, Ярославы Магучих, Кристины Горняк, Алены Омаргалиевой, Екатерины Репяховой.