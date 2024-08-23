Зірки у вишиванках: 10 найстильніших українських знаменитостей

Катя Осадча

Ведуча часто з'являється у вишиванках як на святкових заходах, так і на світських. Вона не боїться експериментувати зі стилем, поєднуючи вишиванку з джинсами, шортами і класичними штанами. Також у її гардеробі є сукні-вишиванки - з ними можна створити романтичні образи.

Сімейні свята Осадча та Горбунов теж проводять у вишиванках - вони є й у їхніх маленьких синів.

Катя Осадча із сім'єю (фото: instagram.com/kosadcha)

Джамала

Відома співачка і переможниця Євробачення-2016 має величезну колекцію вишиванок - понад 40 штук. Світлинами в таких образах часто ділиться зі своїми підписниками в соцмережі Instagram.

Джамала не боїться експериментів зі стилем і поєднує вишиті сорочки з капелюшками, джинсами, браслетами та іншими оригінальними аксесуарами, міксуючи різні стилі.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Леся Нікітюк

Телеведуча часто балує своїх фоловерів фото у стильних луках, і День Незалежності - не виняток.

Вона вибирає як стильне вбрання у сучасній стилістиці - наприклад, чорну сукню з вишитими золотими колосками та поясом з китицями.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Христина та Григорій Решетники

Ведучий Григорій Решетник та його дружина Христина вважають, що вишиванка - це генетичний код нашої нації. Вони часто публікують фото у національному одязі на честь як державних свят, так і сімейних.

Христина та Григорій Решетники (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Марина Боржемська

Колишня дружина В'ячеслава Узєлкова Марина Боржемська може похвалитися ідеальною фігурою та відмінним смаком. Вона вибирає сукні-вишиванки, які підкреслюють її природну красу та стрункість.

Її дочка Олівія вже теж цікавиться модою та трендами - для однієї з фотосесій вони вибрали однакові сукні-вишиванки яскравого кольору.

Марина Боржемська (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

Лілія Ребрик

Телеведуча любить бути різною та змінювати образи як для зйомок, так і для фотографій. Тому вона нерідко вибирає вишиванки чи сукні з вишивкою.

Стильні вишиті сорочки знаменитість носить і у повсякденному житті, поєднуючи із шортами.

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Руслана

Переможниця Євробачення-2004 Руслана написала на своїй сторінці в соцмережі Instagram: "Вишиванка - наш унікальний стиль, подарований Богом. У ній закодована ДНК нашої нації, захисна енергетика та зв'язок поколінь. Дякую ЗСУ за можливість не втрачати цей зв'язок".

Руслана (фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko)

Марічка Падалко

Ведуча не часто балує підписників особистими світлинами. Проте кілька разів на рік вона виставляє фото у вишиванці. При чому зірка вибирає такий одяг не тільки для зйомок на телебаченні, але і для домашніх фотосесій з дітьми.

Марічка Падалко з дітьми (фото: instagram.com/marichkapadalko)

Лілія Подкопаєва

Титулована українська спортсменка вже давно живе в США, але не забуває про своє коріння. У її гардеробі багато вишиванок, які вона поєднує зі спідницями та брюками, а також суконь із вишивкою.

Лілія Подкопаєва (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Тимур та Інна Мірошниченки

Ведучий Тимур Мірошниченко та його дружина, юрист, блогер та багатодітна мама Інна Мірошниченко, часто діляться світлинами зі зйомок та повсякденного життя. Для важливих заходів та урочистих подій сім'я завжди обирає вишиванки.

Інна майстерно комбінує вишиті сорочки із джинсами та іншими атрибутами повсякденного стилю.

Інна Мірошниченко (фото: instagram.com/_inna_mi_)