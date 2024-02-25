Зірки серіалу "Емілі в Парижі" показали фото зі зйомок у кольорах українського прапора

Лілі Коллінз та Ешлі Парк показали образи у жовто-синіх відтінках

У Франції місяць тому запустили знімальний процес 4-го сезону популярного серіалу "Емілі в Парижі", який було відкладено через страйк сценаристів та акторів у Голлівуді.

Та нещодавно головна акторка, Лілі Коллінз засвітила перші кадри четвертого сезону зі сценарієм. Саме з цього фото стало зрозуміло, що новий сезон вже на стадії виробництва.

У мережі все частіше з’являються кадри зі знімання 4 сезону. Ба більше, в Instagram є сторінки, де можна побачити останні новини.

Так, на кількох останніх фото можна побачити Лілі Коллінз та Ешлі Парк, одягнених у стилізований парний аутфіт у кольорах українського прапора. Лілі постала у жовтому вбранні, а її колега та кіношна подруга Ешлі у костюмі синього кольору.

Лілі Коллінз та Ешлі Парк у жовто-синіх вбраннях (фото: instagram.com/emilyin.paris)

Навряд чи це можна вважати випадковістю, адже вони з перших днів війни в Україні висловили підтримку Українцям та країні. А також акторки неодноразово з’являлися на публіці та на світських заходах саме у синьо-жовтих образах.

Також не варто забувати, що у попередніх сезонах у серіалі вже з’являлась українка, щоправда, тоді змальований образ став образливим для українців, проте увага до нашого народу вже була приділена.

Нагадаємо, що в серіалі "Ранкове шоу" також пригорнули увагу глядачів до України, оскільки показали кадри з періоду повномасштабної війни, а це насправді дуже сильно та свідчить про те, що у Голлівуді реагують на війну і намагаються показати всесвіту, що це справжня катастрофа.

Лілі Коллінз та Ешлі Парк у жовто-синіх вбраннях (фото: instagram.com/emilyin.paris)