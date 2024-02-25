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Звезды сериала "Эмили в Париже" показали фото со съемок в цветах украинского флага

Кадр из сериала "Эмили в Париже"
Автор: Юлия Любченко

Звезды сериала "Эмили в Париже" продолжают работу над новым сезоном и активно снимаются. Для одного из эпизодов Лили и Эшли оделись в наряды желто-синего цвета.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -профиль сериала.

Лили Коллинз и Эшли Парк показали образы в желто-синих оттенках

Во Франции месяц назад запустили съемочный процесс 4-го сезона популярного сериала "Эмили в Париже", отложенного из-за забастовки сценаристов и актеров в Голливуде.

Но недавно главная актриса Лили Коллинз засветила первые кадры четвертого сезона со сценарием. Именно по этому фото стало понятно, что новый сезон уже на стадии производства.

В сети все чаще появляются кадры по съемке 4 сезона. Более того, в Instagram есть страницы, где можно увидеть последние новости.

Так, на нескольких последних фото можно увидеть Лили Коллинз и Эшли Парк, одетые в стилизованный парный аутфит в цветах украинского флага. Лили предстала в желтом наряде, а ее коллега и киношная подруга Эшли в костюме синего цвета.

Лили Коллинз и Эшли Парк в желто-синих нарядах (фото: instagram.com/emilyin.paris)

Вряд ли это можно считать случайностью, ведь они с первых дней войны в Украине выразили поддержку украинцам и стране. А также актрисы неоднократно появлялись на публике и светских мероприятиях именно в сине-желтых образах.

Также не стоит забывать, что в предыдущих сезонах в сериале уже появлялась украинка, правда, тогда изображенный образ стал оскорбительным для украинцев, однако внимание к нашему народу уже было уделено.

Напомним, что в сериале "Утреннее шоу" также привлекли внимание зрителей к Украине, поскольку показали кадры с периода полномасштабной войны, а это очень сильно и свидетельствует о том, что в Голливуде реагируют на войну и пытаются показать вселенной, что это настоящая катастрофа.

Лили Коллинз и Эшли Парк в желто-синих нарядах (фото: instagram.com/emilyin.paris)

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