Зірки "Холостяка" вперше зізналися, чи вільні їхні серця

Так, Ксенія Щербач вже знайшла своє кохання. Вона щаслива у стосунках.

"Я вже багато посміхаюся, бо я в стосунках... Зустріла кохану людину... Я дуже щаслива, що він є у моєму житті, це моя опора. Вже після того як ми почали спілкуватися, я йому розповіла (про проект), він це сприйняв", - розповіла Ксенія.

Разом з бойфрендом вони дивилися перші три серії. Але потім Ксюша не хотіла бачити епізоди повністю.

Ксюша Щербач (фото: СТБ)

Вероніка Дорошко розповіла, що в її особистому житті "небагато змінилося". Втім, після реаліті вона вже зробила багато цікавого: отримала права, готує театральний проект для людей з інвалідністю. Також вона проводила арт-терапії.

"Фокус уваги повністю на мені, на реалізації. Ходила (на побачення) один раз", - розповіла Вероніка.

Вероніка з "Холостяка" (фото: СТБ)

Також на пост-шоу була Аліна Мойсеєнко, яка розповідала нам, що участь в реаліті стала для неї болісним досвідом. Вона зазначила, що їй приписували стосунки з колишнім, але насправді з ним вона вже давно не разом. Нині ж, після реаліті, вона будує нові стосунки.

"Я в стосунках, зустріла людину... Дуже закохана. Дуже мені подобається це відчуття. Він непублічний, він військовий", - зізналася Аліна.

Аліна Мойсеєнко (фото: СТБ)

Юстина Багай розповіла, що нині проводить більше часу в Україні. Вона займається проектом, який пов'язано зі ШІ. А на побачення дівчина не ходить та поки не планує цього робити.

Юстина з "Холостяка" (фото: СТБ)

Світлана Кирган зізналася, що повернулася на службу, але багато подробиць вона розкривати не може. Після проекту вона зустріла своє кохання у Харкові. Нині він виконує бойові завдання на Лиманському напрямку, а Світлана - на іншому.

"В особистому житті все добре. Моє серце зайняте... Його звати Денис, він командир однієї з бригад, командир мого серця... Мені цікавіше його слухати, хоча раніше це було навпаки", - розповіла Кирган.

Світлана Кирган (фото: СТБ)

А Настя Анісімова, яка в розмові з нами визнавала, що була закохана в Терена, здивувала зізнанням. Під час зйомок її помітил Єгор - член команди "Холостяка". Втім, правила вони не порушували.

Настя Анісімова (фото: СТБ)

Хлопець з'явився у студії та зізнався, що Настя йому одразу сподобалася. Але він розумів, що має думати про роботу. А після проекту він одразу знайшов її соцмережі, вони почали спілкуватися. І тоді між ними спалахнули почуття. Нині вони живуть разом.

Настя та її хлопець (скріншот)

В студії також з'явилася фіналістка проекту - Анастасія Юзьвак. Вона не ображена на Терена через те, що той обрав Інну. Нині вона повернулася до Лондону та дуже цьому радіє. Настя зосередилася не на коханні, а на собі. Юзьвак здобуває освіту, займається розвитком.

Вона визнала, що залишилася б в Україні, якби її обрав Терен. Втім, історія їхніх стосунків не отримала продовження, а тому вона повернулася до свого звичайного життя.

Настя Юзьвак (фото: instagram.com/anastasiiaairy)