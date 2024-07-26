Зірка "Зоряних війн" емоційно звернулася до українських олімпійців: "Хай прибуде з вами сила"

Наразі в Парижі проходять Олімпійські ігри, в яких беруть участь українські спортсмени. Відома акторка українського походження, Іванна Сахно, записала відеозвернення на підтримку України.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram-сторінку акторки.
У розмовному відео зірка Голлівуду, вдягнена в стриманий сірий светр, звернулася до спортсменів, які цьогоріч представляють Україну на Олімпійських іграх. За словами акторки, кожен з них - свідчення того, що дух українців - незламний.
Сахно наголошує на важливій місії українських представників на Олімпіаді-2024: репрезентуючи Україну, яка протистоїть загарбницькій військовій агресії Росії, учасники мають "показати світу, що історія не має права повторитися".
"Хай прибуде з вами сила", - сказала Сахно.
У коментарях прихильники кіноакторки дякують їй за підтримку України та висловлюють згоду:
Іванна Сахно народилася в Києві в родині режисерки Галини Кувівчак-Сахно та оператора Анатолія Сахна.
Після появи в ситкомі "Леся+Рома" та в фільмі "Іван Сила" вона стала відомою в Україні, проте в неповні 16 років акторка переїхала до Лос-Анжелеса, разом з батьками.
Втім, продовживши акторську кар'єру в іншій країні (серед фільмів з Сахно - "Забрати назад не можна", "Тихоокеанський рубіж 2", "Шпигун, який мене кинув", "Зоряні війни: Асока"), Іванна зберігає проукраїнську позицію.
Нещодавно Сахно порвала з Netflix через "роль росіянки". Акторка пішла на такий крок навіть попри те, що це мало наслідки для її кар'єри.
До речі, раніше ми писали про те, що Іванна Сахно поділилася розповіддю про свою кар'єру.
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