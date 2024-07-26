UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зірка "Зоряних війн" емоційно звернулася до українських олімпійців: "Хай прибуде з вами сила"

Іванна Сахно звернулася до українців (фото: GettyImages)
Автор: Людмила Рябухіна

Наразі в Парижі проходять Олімпійські ігри, в яких беруть участь українські спортсмени. Відома акторка українського походження, Іванна Сахно, записала відеозвернення на підтримку України.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram-сторінку акторки.

Що говорить Іванна Сахно в зверненні до українців

У розмовному відео зірка Голлівуду, вдягнена в стриманий сірий светр, звернулася до спортсменів, які цьогоріч представляють Україну на Олімпійських іграх. За словами акторки, кожен з них - свідчення того, що дух українців - незламний.

Сахно наголошує на важливій місії українських представників на Олімпіаді-2024: репрезентуючи Україну, яка протистоїть загарбницькій військовій агресії Росії, учасники мають "показати світу, що історія не має права повторитися". 

"Хай прибуде з вами сила", - сказала Сахно.

 

Як реагують фанати акторки

У коментарях прихильники кіноакторки дякують їй за підтримку України та висловлюють згоду:

  • "Ви молодець! Дякую вам за вашу підтримку! Ви з Україною та Україна з вами! Слава Україні, Героям Слава!"
  • "Це була чудова промова в сторону українських олімпійців і тих, хто не на Олімпійських іграх. Гарні та мудрі слова, які ти сказала, як завжди. Рада бачити тебе, Іванна, нехай прибуде з тобою Сила"
  • "Іванно, дякую тобі за підтримку нашої країни і за твою тверду позицію з проводу війни, яку росія розпочала в Україні. Пишаюся тим, що така людина як ти залишається вірною своїй батьківщині"
  • "Дякую Вам, пані Іванно, за Вашу відданість та підтримку".

Що відомо про Іванну Сахно

Іванна Сахно народилася в Києві в родині режисерки Галини Кувівчак-Сахно та оператора Анатолія Сахна.

Після появи в ситкомі "Леся+Рома" та в фільмі "Іван Сила" вона стала відомою в Україні, проте в неповні 16 років акторка переїхала до Лос-Анжелеса, разом з батьками.

Втім, продовживши акторську кар'єру в іншій країні (серед фільмів з Сахно - "Забрати назад не можна", "Тихоокеанський рубіж 2", "Шпигун, який мене кинув", "Зоряні війни: Асока"), Іванна зберігає проукраїнську позицію.

Нещодавно Сахно порвала з Netflix через "роль росіянки". Акторка пішла на такий крок навіть попри те, що це мало наслідки для її кар'єри.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олімпіада 2024Зірки шоу-бізнесуАктори