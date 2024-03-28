Порвала з Netflix через "роль росіянки". Зірка Голлівуду з України зізналась, скільки їй це коштувало

Голлівудська акторка українського походження Іванна Сахно пригадала, як розірвала контракт із Netflix через "роль росіянки". Дівчина розповіла також про наслідки такого рішення для її кар'єри.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: інтерв'ю Іванни Сахно Марічці Падалко, Wikipedia.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що потрібно знати про цю вже голлівудську актрису та що саме трапилося з її контрактом з Netflix.

Що треба знати про Іванну Сахно

Іванна Сахно народилась 14 листопада 1997 року в місті Києві у сім'ї працівників кіно - режисерки Галини Кувівчак-Сахно та оператора Анатолія Сахна.

У дитинстві дівчинка мріяла стати таксисткою чи фігуристкою, проте врешті стала саме акторкою.

В Україні юна Сахно стала відомою після випадкової появи у ситкомі "Леся+Рома" та ролі у фільмі "Іван Сила".

У неповних 16 років - у 2013 році - вона разом із батьками переїхала до Лос-Анджелеса, де залишилась жити й працювати.

У Голлівуді Іванна вперше заявила про себе після ролей у малобюджетних фільмах 2017 року - "Дерево тіл" й "Забрати назад не можна".

Справжнє ж визнання до акторки прийшло у 2018 році, коли на екрани вийшли два великобюджетні блокбастери з її участю - "Тихоокеанський рубіж 2" й "Шпигун, який мене кинув".

Розірвання контракту з Netflix і наслідки

Під час розмови з Марічкою Падалко Сахно розповіла, що відмовляється виконувати ролі росіянок. Її команда знає про таку чітку проукраїнську позицію, тому навіть не пропонує дівчині подібних проектів.

"Це навіть не питання. Зараз у Голлівуді все менше і менше репрезентують росіян. Моя команда знає й одразу каже "ні", - зізналась вона.

Водночас акторка пригадала, як змушена була розірвати контракт із Netflix.

За словами дівчини, вона була "приєднана до серіалу Netflix" ще під час пандемії COVID-19. На той момент це була одна з перших її головних ролей у великому серіалі цієї продюсерської компанії.

"Це була роль росіянки. Це була роль американки, але в неї був бекграунд із Радянського Союзу", - уточнила акторка.

Вона пригадала, що потім проект, "не розпочавши зйомки", закрився "на ковід".

"І я зрозуміла, що просто не можу грати людину навіть із Радянського Союзу. І я розірвала контракт із Netflix", - визнала Сахно.

Крім того, вона зізналась, що мала через це певні "проблеми".

"Наступна робота, яку роблю з Netflix, я їм винна 50 відсотків своєї зарплати. Через те, що я розірвала той контракт", - підсумувала Іванна.