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Зірка "Жіночого кварталу" виходить заміж за іноземця: фото з каблучкою

Ірина Сопонару виходить заміж (колаж: Styler)
Автор: Тетяна Самарук

Відома українська актриса комедійного шоу "Жіночий квартал" Ірина Сопонару поділилася радісною новиною. Її хлопець-британець освідчився їй.

Радісною подією вона поділилась на своїй сторінці в Instagram.

Як довго разом

За словами Сопонару, вона заручилася з британським підприємцем Рісом, з яким зустрічається з 2021 року. На початку повномасштабного російського вторгнення вони з'їхалися. А тепер готуються до весілля.

Також Ірина показала розкішну обручку, яку їй подарував Ріс. В центрі виробу можна побачити величезний дорогоцінний камінь. Крім того, і сама обручка всипана дрібними камінчиками.

"Ми з Рісом більше не зустрічаємося. Тепер ми заручені", - написала Ірина.

Ірина Сопонару виходить заміж (instagram.com/irinasoponaru)

Також відомо, що акторка вже й встигла познайомитися з батьками Ріса, їхня зустріч пройшла чудово.

"Не було у мене якогось хвилювання навіть, типу: "Ой, а якщо я їм не сподобаюся?". Ну чому я їм маю не сподобатися, я жінка, яка дуже кохає їхнього сина", - розповідала вона.

Що відомо про Ірину Сопонару

Ірина Сопонару - актриса скетч-комедії "Країна У", де грає роль полтавської дівчини Яринки.

З 2018 року акторка гумористичних шоу "Жіночий квартал", "Ігри приколів" та у складі команди "Вінницькі" бере участь у шоу "Ліга сміху".

Ірина Сопонару з хлопцем, на ім'я Ріс (instagram.com/irinasoponaru)

Раніше Сопонару розповідала, що вже готова стати мамою та навіть не проти усиновити дитину.

Також вона розповідала про "пікантні" ситуації на сцені.

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шоукаблучкаІрина СопонаруЖіночий квартал