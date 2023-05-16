Звезда "Женского квартала" выходит замуж за иностранца: фото с кольцом

Известная украинская актриса комедийного шоу "Женский квартал" Ирина Сопонару поделилась радостной новостью. Ее парень-британец сделал предложение ей.
Радостным событием она поделилась на своей странице в Instagram.
По словам Сопонара, она обручилась с британским предпринимателем Рисом, с которым встречается с 2021 года. В начале полномасштабного российского вторжения они съехались. А теперь готовятся к свадьбе.
Также Ирина показала роскошное кольцо, которое ей подарил Рос. В центре изделия можно увидеть огромный драгоценный камень. Кроме того, и само кольцо усыпано мелкими камешками.
"Мы с Рисом больше не встречаемся. Теперь мы помолвлены", - написала Ирина.
Также известно, что актриса уже успела познакомиться с родителями Риса, их встреча прошла прекрасно.
"Не было у меня какого-то волнения даже типа: "Ой, а если я им не понравлюсь?". Ну почему я им должна не понравиться, я женщина, которая очень любит их сына", - рассказывала она.
Ирина Сопонару - актриса скетч-комедии "Країна У", где играет роль полтавской девушки Яринки.
С 2018 года актриса юмористических шоу "Женский квартал", "Игры приколов" и в составе команды "Винницкие" принимает участие в шоу "Лига смеха".
Ранее Сопонару рассказывала, что уже готова стать мамой и даже не против усыновить ребенка.
Также она рассказывала о "пикантных" ситуациях на сцене.