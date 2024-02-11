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Зірка "Жіночого кварталу" розсекретила, чим займається її наречений-британець

Ірина Сопонару з бойфрендом (фото: instagram.com/irinasoponaru)
Автор: Іванна Пашкевич

Зірка "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару розповіла, чим займається її наречений-британець Ріс, і як йому вдалося за короткий термін вивчити українську мову.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-проєкт "Вихідний 2.0".

Чим займається обранець артистки

Зі слів знаменитості, в її коханого є хоббі - фудблогерство.

Чоловік планує розвивати його і таким чином популяризувати українську кухню.

"Він не готує вдома, але любить поїсти. Він тому по закладах і ходить і розповідає про заклади, які в Україні. Бо Ріс взагалі дуже такий, проукраїнський в нас мужчина. Він хоче розповідати, що, незважаючи на війну, тут є життя, є класні заклади, в які він любить ходити", - поділилася Ірина.

Ірина Сопонару з бойфрендом (фото: instagram.com/irinasoponaru)

Також зірка поділилася, як нареченому-іноземцю вдалося вивчити українську мову за три місяці.

"В нього дуже хороша українська. Він вчив десь три-чотири місяці. Він за Duolingo вчив, щось у мене запитував", - сказала акторка.

"Ми вдома переважно англійською, але зараз вже трошечки українською теж спілкуємося. Ну як ми англійською спілкуємося. Те, що я не знаю англійською, я йому говорю українською", - прокоментувала вона.

 

Нагадаємо, Ірина зустрічається з бойфрендом Рісом з 2021 року. Повномасштабна війна неабияк зблизила закоханих, що вони почали жити разом.

Зірка "Жіночого кварталу" тривалий час мріяла про весілля з коханим, а також про дітей.

У травні минулого року акторка оголосила про заручини з британським підприємцем.

Раніше Оля Цибульська відповіла, як чоловік реагував на чутки про її роман з DZIDZIO.

Також Трінчер зізналася, чи вільне її серце після розлучення з Волошиним.

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