Звезда "Женского квартала" рассекретила, чем занимается ее жених-британец

Чем занимается избранник артистки

Также звезда поделилась, как жениху-иностранцу удалось выучить украинский язык за три месяца.

"У него очень хороший украинский. Он учил где-то три-четыре месяца. Он по Duolingo учил, что-то у меня спрашивал", - сказала актриса.

"Мы дома преимущественно на английском, но сейчас уже немножечко на украинском тоже общаемся. Ну как мы на английском общаемся. То, что я не знаю на английском, я ему говорю на украинском", - прокомментировала она.

Ирина Сопонару с бойфрендом (фото: instagram.com/irinasoponaru)

Также звезда поделилась, как жениху-иностранцу удалось выучить украинский язык за три месяца.

"У него очень хороший украинский. Он учил где-то три-четыре месяца. Он по Duolingo учил, что-то у меня спрашивал. Мы дома преимущественно на английском, но сейчас уже немножечко на украинском тоже общаемся. Ну как мы на английском общаемся. То, что я не знаю на английском, я ему говорю на украинском", - прокомментировала Сопонару.

Напомним, Ирина встречается с бойфрендом Рисом с 2021 года. Полномасштабная война изрядно сблизила влюбленных, что они стали жить вместе.

Звезда "Женского квартала" долгое время мечтала о свадьбе с любимым, а также о детях.

В мае прошлого года актриса объявила о помолвке с британским предпринимателем.