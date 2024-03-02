Зірка "Жіночого кварталу" розповіла, як опинилася вдома у Бекхема: "теплі спогади"

Ірина Сопонару розповіла про знайомство з Брукліном Бекхемом

За словами знаменитості, вона зустрілася зі старшим сином спортсмена після одного з виступів у Нью-Йорку, куди приїхала з командою "Ліги Сміху". Це було ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Одного разу були ми з "Лігою Сміху" в Америці. У Нью-Йору було два шоу. У мене там живе знайомий. І він каже: "Давай зустрінемося після концерту, погуляємо, підемо на вечірку". Я ж із задоволенням! Ми ввечері дуже пізно закінчили два шоу!", - поділилася Ірина.

"Я телефоную й кажу, що я стомлена. І він каже вечірка у клубі закінчилася, але ми їдемо зараз до хлопця в квартиру. І мені починає не подобатися цей задум. Але він каже, що це класний хлопець… Це Бруклін Бекхем, син Девіда Бекхема", - додала вона.

Бруклін Бекхем (фото: instagram.com/brooklynpeltzbeckham)

Таким чином Сопонару опинилася вдома у хлопця, однак спілкування між ними як такого не було.

"Я приходжу на цю вечірку до Брукліна. І там все, як у нас. Паті на хаті. Я з ним познайомилася: "Nice to meet you" (з англ. - приємно познайомитися). І все, більше я ні слова не сказала у той вечір. Комедія. Але у мене теплі спогади", - пригадала зірка "Жіночого кварталу".