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Звезда "Женского квартала" рассказала, как оказалась дома у Бекхэма: "теплые воспоминания"

Ирина Сопонару и Бруклин Бекхэм (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару рассказала, как познакомилась с сыном мировой футбольной звезды Дэвида Бекхэма Бруклином в Америке.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на программу "Вихідний 2.0".

Ирина Сопонару рассказала о знакомстве с Бруклином Бекхэмом

По словам знаменитости, она встретилась со старшим сыном спортсмена после одного из выступлений в Нью-Йорке, куда приехала с командой "Лиги Смеха". Это было еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Однажды были мы с "Лигой Смеха" в Америке. В Нью-Йоре было два шоу. У меня там живет знакомый. И он говорит: "Давай встретимся после концерта, погуляем, пойдем на вечеринку". Я же с удовольствием! Мы вечером очень поздно закончили два шоу!", - поделилась Ирина.

"Я звоню и говорю, что я устала. И он говорит вечеринка в клубе закончилась, но мы едем сейчас к парню в квартиру. И мне начинает не нравиться эта затея. Но он говорит, что это классный парень... Это Бруклин Бекхэм, сын Дэвида Бекхэма", - добавила она.

Бруклин Бекхэм (фото: instagram.com/brooklynpeltzbeckham)

Таким образом Сопонару оказалась дома у парня, однако общения между ними как такового не было.

"Я прихожу на эту вечеринку в Бруклин. И там все, как у нас. Пати на хате. Я с ним познакомилась: "Nice to meet you" (с англ. - приятно познакомиться). И все, больше я ни слова не сказала в тот вечер. Комедия. Но у меня теплые воспоминания", - вспомнила звезда "Женского квартала".

 

Ранее мы рассказывали, что украинская звезда сериалов "закрутила роман" с популярным певцом.

Также известная украинская ведущая высказалась о мобилизации 24-летнего сына.

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