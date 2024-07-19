Зірка "Жіночого кварталу" розповіла, як екс-президент Ющенко її "підняв з колін"

Як Тетяна Песик познайомилася з Ющенком

Зі слів акторки, це був початок 2000-х, коли вона з друзями вирушала у похід на Говерлу з села Зерваниця Тернопільської області. Супроводжував їх Віктор Ющенко.

“Ми піднеслися, я там по дорозі тапок порвала, і вже в підніжжі, якраз вже назад спустилися, ми йшли з подрогою щось там говорили дуже голосно, і позаду йшли люди, і в один момент я шпортаюся і падаю. В один момент намальовується Віктор Ющенко", - поділилася Тетяна.

Тетяна Лесик (фото: скрішот з відео)

Ще тоді, каже артистка, він не був президентом, а лише балотувався.

"Мої очі квадратні. Він бере мене за коліноо, охорона по боках: "Тетяно, з вами все в порядку?". У мене дар мовлення зник. І він бере мене піднімає разом з охороною, подруга також у шоці збоку і чуть-чуть вони мене провели, бо там був медпункт і він провів мене до медпункту", - розповіла знаменитість.

Акторка говорить, що політик підслухав її розмову з подругою, йому стало смішно і тому він вирішив допомогти.

Песик ніколи не думала, що саме при таких обставинах вона познайомиться з майбутнім президентом України.