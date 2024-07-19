Зірка "Жіночого кварталу" розповіла, як екс-президент Ющенко її "підняв з колін"

Акторка "Жіночого кварталу" Тетяна Песик розповіла кумедну історію знайомства з екс-президентом Віктором Ющенком.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю зірки для YouTube-каналу "Кириленко".
Зі слів акторки, це був початок 2000-х, коли вона з друзями вирушала у похід на Говерлу з села Зерваниця Тернопільської області. Супроводжував їх Віктор Ющенко.
“Ми піднеслися, я там по дорозі тапок порвала, і вже в підніжжі, якраз вже назад спустилися, ми йшли з подрогою щось там говорили дуже голосно, і позаду йшли люди, і в один момент я шпортаюся і падаю. В один момент намальовується Віктор Ющенко", - поділилася Тетяна.
Тетяна Лесик (фото: скрішот з відео)
Ще тоді, каже артистка, він не був президентом, а лише балотувався.
"Мої очі квадратні. Він бере мене за коліноо, охорона по боках: "Тетяно, з вами все в порядку?". У мене дар мовлення зник. І він бере мене піднімає разом з охороною, подруга також у шоці збоку і чуть-чуть вони мене провели, бо там був медпункт і він провів мене до медпункту", - розповіла знаменитість.
Акторка говорить, що політик підслухав її розмову з подругою, йому стало смішно і тому він вирішив допомогти.
Песик ніколи не думала, що саме при таких обставинах вона познайомиться з майбутнім президентом України.
Нещодавно Ющенко виконав культовий хіт Елтона Джона заради збору донатів.
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