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Звезда "Женского квартала" рассказала, как экс-президент Ющенко ее "поднял с колен"

Татьяна Песик и Виктор Ющенко (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Актриса "Женского квартала" Татьяна Песик рассказала забавную историю знакомства с экс-президентом Виктором Ющенко.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью звезды для YouTube-канала "Кириленко".

Как Татьяна Песик познакомилась с Ющенко

По словам актрисы, это было начало 2000-х, когда она с друзьями отправлялась в поход на Говерлу из села Зерваница Тернопольской области. Сопровождал их Виктор Ющенко.

“Мы поднялись, я там по дороге тапок порвала, и уже у подножия, как раз уже назад спустились, мы шли с порогом что-то там говорили очень громко, и сзади шли люди, и в один момент я шпортаюсь и падаю. В один момент нарисовывается Виктор Ющенко", - поделилась Татьяна.

Татьяна Лесик (фото: скришот с видео)

Еще тогда, говорит артистка, он не был президентом, а только баллотировался.

"Мои глаза квадратные. Он берет меня за колено, охрана по бокам: "Татьяна, с вами все в порядке?". У меня дар речи исчез. И он берет меня поднимает вместе с охраной, подруга также в шоке сбоку и чуть-чуть они меня провели, потому что там был медпункт и он провел меня в медпункт", - рассказала знаменитость.

Актриса говорит, что политик подслушал ее разговор с подругой, ему стало смешно и потому он решил помочь.

Песик никогда не думала, что именно при таких обстоятельствах она познакомится с будущим президентом Украины.

 

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