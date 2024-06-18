ua en ru
Вт, 18 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"З дуба впав?": Віктор Ющенко несподівано став зіркою TikTok (відео)

Вівторок 18 червня 2024 15:15
UA EN RU
"З дуба впав?": Віктор Ющенко несподівано став зіркою TikTok (відео) Віктор Ющенко (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

У мережі завірусився кумедний ролик, героєм якого став третій президент України Віктор Ющенко.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку блогера з ніком "Вулик".

Віктор Ющенко став зіркою TikTok

За сюжетом відео, автор відмовляється спробувати мед і говорить, що не любить його.

Після цього несподівано з'являється екс-президент і дає блогеру потиличник, примовляючи: "Козак, ти що, з дуба впав?"

У відповідь блогер починає вибачатися.

Менш ніж за добу ролик зібрав понад 120 тисяч переглядів і понад тисячу коментарів.

@vulyk_

оригінальний звук - Вулик

Дочка політика Віталіна, також поділилася ним у себе в Instagram.

"A-ha-ha-ha-ha", - прокоментувала вона.

Нещодавно ми розповідали, що відомо про пісню "Barbaras Rhabarberbar", яка рве тренди TikTok.

Також ми писали, що у TikTok зʼявився тренд, який висвіттлює жорстоке ставлення чоловіків до жінок.

Читайте РБК-Україна в Google News
Виктор Ющенко TikTok
NEWS
QR-код замість військового квитка. У Резерв+ запустили важливе оновлення
QR-код замість військового квитка. У Резерв+ запустили важливе оновлення