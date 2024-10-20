Зірка "Жіночого Кварталу" похрестила 7-місячного сина: зворушливі фото таїнства

Акторка "Жіночого Кварталу" та "Ліга Сміху" Аліна Блажкевич похрестила 7-місячного синочка Андрія.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram артистки.
Так, Блажкевич опублікувала зворушливі фото з храму. На таїнстві були присутні лише найближчі люди.
Зі слів Аліни, хлопчика хрестили у Києві 12 жовтня. Хрещеними батьками Андрія стали друзі пари.
"12-го жовтня в Свято-Миколаївському храмі наш Андрійко охрестився. Я, можливо, стаю все більш сентиментальною людиною, але це був прекрасний день. Цей день іде у скарбницю спогадів і займає там почесне місце", - поділилася знаменитість.
Аліна Блажкевич похрестила сина (фото: instagram.com/alinablazhkevych)
"Ми не прихожани цього храму. Ми зараз взагалі не можемо віднести себе до слова "прихожани". Але тим не менш. Було розуміння, що ми хочемо доєднати Андрія до духовних традицій наших родин… А конкретно я хотіла, щоб у мого хлопчика був янгол-охоронець. Відчуття після всього - вдячність", - написала вона.
Аліна Блажкевич похрестила сина (фото: instagram.com/alinablazhkevych)
Нагадаємо, Аліна та її чоловік Роман познайомилися на зйомках шоу "Ліга сміху". Тоді чоловік виступав за команду "Де Рішельє", а Блажкевич була учасницею гумористичної команди "Тріо різні".
Про заручини коханих стало відомо у 2019 році під час зйомок Літнього кубка "Ліги сміху" в Одесі. Роман підніс дівчині обручку відразу після її виступу за лаштунками шоу. Закохані зіграли весілля у серпні 2020 року. 10 березня 2024-го вони стали батьками первістка.
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