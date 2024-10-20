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Звезда "Женского Квартала" окрестила 7-месячного сына: трогательные фото таинства

Алина Блажкевич окрестила сына (фото: instagram.com/alinablazhkevych)
Автор: Иванна Пашкевич

Актриса "Женского Квартала" и "Лига Смеха" Алина Блажкевич окрестила 7-месячного сына Андрея.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артистки.

Так, Блажкевич опубликовала трогательные фото из храма. На таинстве присутствовали только самые близкие люди.

По словам Алины, мальчика крестили в Киеве 12 октября. Крестными родителями Андрея стали друзья пары.

"12-го октября в Свято-Николаевском храме наш Андрюша крестился. Я, возможно, становлюсь все более сентиментальным человеком, но это был прекрасный день. Этот день идет в сокровищницу воспоминаний и занимает там почетное место", - поделилась знаменитость.

Алина Блажкевич окрестила сына (фото: instagram.com/alinablazhkevych)

"Мы не прихожане этого храма. Мы сейчас вообще не можем отнести себя к слову «прихожане». Но тем не менее. Было понимание, что мы хотим присоединить Андрея к духовным традициям наших семей... А конкретно я хотела, чтобы у моего мальчика был ангел-хранитель. Ощущение после всего - благодарность", - написала она.

Алина Блажкевич окрестила сына (фото: instagram.com/alinablazhkevych)

Напомним, Алина и ее муж Роман познакомились на съемках шоу «Лига смеха». Тогда мужчина выступал за команду "Де Ришелье", а Блажкевич была участницей юмористической команды "Трио разные".

О помолвке возлюбленных стало известно в 2019 году во время съемок Летнего кубка "Лиги смеха" в Одессе. Роман преподнес девушке обручальное кольцо сразу после ее выступления за кулисами шоу. Влюбленные сыграли свадьбу в августе 2020 года. 10 марта 2024-го они стали родителями первенца.

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