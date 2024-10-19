Донька Мозгової після камінг-ауту відправилася на відпочинок з коханою та показала яскраві фото

Нещодавно донька Олени Мозгової, Зоя, наважилася на камінг-аут , і тепер у мережі вона похвалилася відпочинком зі своєю обраницею Юлією.

Що показала старша донька відомої продюсерки, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram .

Зоя показала кохану

Разом із партнеркою вона відправилася на море до Албанії. Також з ними поїхали двійнята Юлії від минулих стосунків. Донька Мозгової поділилася у блозі сонячними кадрами, зробленими під час спільного відпочинку.

На фото можна побачити, як Зоя і Юлія позують з посмішками. На деяких світлинах з'являються і діти її партнерки, обличчя яких вона приховує.

Мозгова з коханою та її дітьми (фото: instagram.com/matatatahakuna)

Відомо, що родина орендувала яхту та насолоджувалася місцевими краєвидами. На одному з фото вони зображені у сорочках і сонцезахисних окулярах, а пізніше показали, як проводять час разом із дітьми у басейні.

Зоя Мозгова на відпочинку (фото: instagram.com/matatatahakuna)

Нагадаємо, на камінг-аут Зоя Мозгова наважилася в липні цього року. Вона зробила відверту заяву і повідомила, що кохає дівчину на ім'я Юлія. Обраниця Зої - підприємиця і має двох донечок від попередніх стосунків.

Зоя Мозгова народилася у період стосунків Олени Мозгової з чоловіком на ім'я Дмитро. Він загинув, коли дівчинці було чотири роки, а тому Пономарьов став для Зої фактично рідним батьком та виростив її.

Зоя Мозгова зідйснила камінг-аут в липні цього року (фото: instagram.com/matatatahakuna)

Від шлюбу з Мозговою Пономарьов також має доньку Євгенію. У другому шлюбі з студенткою Київського національного університету імені Шевченка Вікторією Мартинюк у артиста народився син Олександр - це сталося у лютому 2007 року.