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Зірка українського хокею: на фронті загинув віце-чемпіон та чемпіон Універсіади

На війні загинув хокеїст Денис Пашинський (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

На війні проти російських загарбників загинув колишній український хокеїст Денис Пашинський. Він був тяжко поранений під час мінометного обстрілу і помер у лікарні Дніпра.

Деталі повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на повідомлення Федерації хокею України.

27 січня через отримані травми в зоні бойових дій загинув боєць 101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу України, відомий також як чемпіон Всесвітньої універсіади в 1999 році та хокеїст Денис Пашинський.

Він був призваний до лав ЗСУ влітку 2022 року і відтоді виконував бойові завдання у різних напрямках. Минулого тижня він та його товариші потрапили під мінометний обстріл і були привалені в бліндажі. Його встигли госпіталізувати в одну з лікарень Дніпра, де лікарі декілька днів боролися за його життя. Але на жаль, Денис Пашинський помер від отриманих травм.

Денис Пашинський загинув на війні (фото: ФХУ)

Денис народився 28 квітня 1978 року в Києві. Кар'єру хокеїста почав в школі "Крижинки", виступав за команду як голкіпер у дорослому хокеї. Брав участь у Східноєвропейській хокейній лізі в 1996-1997 та 1999-2000 роках.

У 2001/2002 роках грав за "Донбас", у 2003/2004 - за "Сокіл" і у тій же лізі за фарм-клуб "Київ" у чемпіонаті України.

З "Донбасом" виграв бронзу, з "Києвом" срібло - на чемпіонаті України. Однак найвищим досягненням стала золота медаль на Всесвітній Універсіаді -1999 в словацькому Попраді.

Денис Пашинський загинув на війні (фото: ФХУ)

Збірна України там здобула золото, а воротарську позицію закривали Олександр Федоров і Пашинський. За це досягнення всі представники команди отримали звання майстрів спорту міжнародного класу.

Через два роки, у 2001-му, Денис став бронзовим призером Універсіади в польському Закопане.

Поховають Дениса у Білій Церкві, поряд із мамою. Про час і дату похорону буде повідомлено пізніше.

Денис Пашинський став вже шостим українським хокеїстом, який загинув на війні з Росією.

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