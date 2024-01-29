На війні загинув 31-річний український актор: "Втрачаємо цвіт нації" (фото)

На війні загинув український актор Володимир Федінчук. 31-річний чоловік віддав своє життя у боях на Донеччині. До повномасштабної війни РФ проти України артист виступав на сцені Рівненського обласного музично-драматичного театру.

"Гинуть кращі з кращих"

Мер Рівного написав, що актор загинув 22 січня. При цьому він зазначив, що війна забирає найкращих.

"На жаль гинуть кращі з кращих, актори, науковці, спортсмени, педагоги, втрачаємо цвіт нації", - написав Третяк.

На війні загинув актор з міста Рівне (скріншот)

"Люблячий і дбайливий чоловік"

Директор драмтеатру також присвятив щемливий допис актору. Він написав, що Федінчук ніколи не стояв на місті та не зупинявся перед перешкодами. За словами Петріва, артист завжди йшов вперед та діяв.

"Якщо й спотикався, то швидко підводився. Ти вмів підтримати й сказати: "Не парся. Зараз все регульнем". Тобі завжди було не все одно.Ти горів новими ідеями і запалював серця інших. Мудрий не по роках і тільки за правду. Щирий і відвертий", - написав директор театру.

"Люблячий і дбайливий чоловік. А ще закоханий в життя, театр і Україну. Поцілований Богом талановитий актор з блискучим творчим майбутнім. "Якщо не я, то хто?", сказав ти і став на захист Батьківщини. Ти зустрів 2024-ий "на нулі", - додав він.

За словами Петріва, актор писав, що знає запах бою, що він "бачив, як побратимів посікло осколками, а потім сам відчув біль в скаліченій руці". Потім зв'язок з Федінчуком обірвався, після чого його колеги та рідні отримали сумну звістку.

Як реагує мережа

У коментарях українці пишуть:

"Вічна та світла пам'ять Герою! Низький тобі уклін! Спочивай з миром у царстві небеснім наш Янгол-Герой! Щирі співчуття рідним та близьким.Тримайтеся! Ми сумуємо разом з вами"

"Нове Розстріляне Відродження. Вічна пам'ять герою!"

"Царство Небесне, співчуття рідним та колективу театру".

Актор Федінчук (фото: facebook.com/profile.php?id=100008940825751)

Що відомо про актора

У 2012 році Федінчук закінчив Теребовлянське вище училище культури, а потім - Рівненський державний гуманітарний університет за спеціальністю "Театральне мистецтво". У 2011 році актор почав працювати у Коломийському обласному академічному українському драматичному театру. У Рівненський театр він прийшов у 2016 році. Актор був одружений.

"Серед ролей, які Володимир Федінчук зіграв у виставах рівненського облмуздрамтеатру: "Зерносховище" - Горобець, "Енеїда" - Еней, "Скрудж. Різдвяна історія", - розповів мер Рівного.