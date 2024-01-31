Звезда украинского хоккея: на фронте погиб вице-чемпион и чемпион Универсиады

27 января из-за полученных травм в зоне боевых действий погиб боец 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба Украины, известный также как чемпион Всемирной универсиады в 1999 году и хоккеист Денис Пашинский.

Он был призван в ряды ВСУ летом 2022 года и с тех пор выполнял боевые задания по разным направлениям. На прошлой неделе он и его товарищи попали под минометные обстрелы и были привалены в блиндаже. Его успели госпитализировать в одну из больниц Днепра, где врачи несколько дней боролись за его жизнь. Но, к сожалению, Денис Пашинский умер от полученных травм.

Денис Пашинский погиб на войне (фото: ФХУ)

Денис родился 28 апреля 1978 в Киеве. Карьеру хоккеиста начал в школе "Льдинки", выступал за команду как голкипер во взрослом хоккее. Участвовал в Восточно-Европейской хоккейной лиге в 1996-1997 и 1999-2000 годах.

В 2001/2002 годах играл за "Донбасс", в 2003/2004 – за "Сокол" и в той же лиге за фарм-клуб "Киев" в чемпионате Украины.

С "Донбассом" выиграл бронзу, с "Киевом" серебро – на чемпионате Украины. Однако самым высоким достижением стала золотая медаль на Всемирной Универсиаде-1999 в словацком Попраде.

Денис Пашинский погиб на войне (фото: ФХУ)

Сборная Украины там завоевала золото, а вратарскую позицию закрывали Александр Федоров и Пашинский. За это достижение все представители команды получили звание мастеров спорта международного класса.

Два года спустя, в 2001-м, Денис стал бронзовым призером Универсиады в польском Закопане.

Похоронят Дениса в Белой Церкви рядом с мамой. О времени и дате похорон будет сообщено позже.

Денис Пашинский стал уже шестым украинским хоккеистом, погибшим на войне с Россией.