Зірка українського дубляжу зробила пародію на інтерв'ю Лободи та висміяла її позицію: дивіться, що з цього вийшло

Що висміяла зірка дубляжу

"Я жінка і можу передумати. Розумієте, я учора говорила, що переходжу на українську і за все українське, але сьогодні мені вже просто нема чим дихати. Інколи немає за що робити ін'єкції, але зараз не про це. Я про те, що я буду співати російською для російськомовного населення, - спародіювала Лободу Сєргєєва.

Також вона рознесла поведінку співачки під час інтерв'ю. Лобода говорила тихо та ніби хотіла виглядати більш переконливою.

"А що таке? Не треба було мої концерти відміняти, з плакатом стояти у Харкові. Я думала, я лиш тут зароблю, а якщо ні, то ні. Взагалі мені сказали говорити таким довірливим голосом, бути наче трошечки пригальмованою, замріяною, щоб не бісити людей", - зачитала "слова" співачки акторка дубляжу.

Не обійшлося і без жартів про те, що Лобода нібито живе "з Україною у серці". Зірка дубляжу також пожартувала з журналіста, який брав у співачки інтерв'ю.

"Тож, я готуюся до російськомовних турів, з кокаїном у серці. Тобто з Україною в серці. Ви мені вірите? А от і дарма. Коли жінка облизує губи, вона думає тільки про гроші. Запам'ятай це, малий пердунчику, на все життя", - закінчила пародію акторка.

Як реагує мережа

У коментарях юзери зазначають, що пародія їх насмішила. Вони пишуть: