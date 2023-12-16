Звезда украинского дубляжа сделала пародию на интервью Лободы и высмеяла ее позицию: смотрите, что из этого вышло

Что высмеяла звезда дубляжа

"Я женщина и могу передумать. Понимаете, я вчера говорила, что перехожу на украинский и за все украинское, но сегодня мне уже просто нечем дышать. Иногда не за что делать инъекции, но сейчас не об этом. Я о том, что я буду петь на русском для русскоязычного населения, - спародировала Лободу Сергеева.

Также она разнесла поведение певицы во время интервью. Лобода говорила тихо и будто хотела выглядеть более убедительной.

"А что такое? Не надо было мои концерты отменять, с плакатом стоять в Харькове. Я думала, я только здесь заработаю, а если нет, то нет. Вообще мне сказали говорить таким доверчивым голосом, быть словно немножко притормозленной, мечтательной, чтобы не бесить людей", - зачитала "слова" певицы актриса дубляжа.

Не обошлось и без шуток о том, что Лобода якобы живет "с Украиной в сердце". Звезда дубляжа также пошутила над журналистом, который брал у певицы интервью.

"Итак, я готовлюсь к русскоязычным турам, с кокаином в сердце. То есть с Украиной в сердце. Вы мне верите? А вот и зря. Когда женщина облизывает губы, она думает только о деньгах. Запомни это, маленький пердунчик, на все жизнь", - закончила пародию актриса.

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