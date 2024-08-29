Зірка українських серіалів вийшла заміж. Романтичні фото молодят

Українська акторка Анастасія Нестеренко та її обранець, актор Костянтин Темляк узаконили свої стосунки. В соцмережах пара повідомила про одруження, а також показала романтичні кадри.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram зірок розповідає про це детальніше.

Нестеренко та Темляк одружилися

Так, на опублікованих знімках можна побачити, що закохані виглядають щасливими й святкують радісну подію. Анастасія з'явилася у білому вбранні, яке мало асиметричний виріз в зоні плечей та було декороване квітами. У той час її тепер уже законний чоловік обрав штани світлого кольору і вишиванку.

"Кохаю. Дай Боже нам мудрості, взаєморозуміння і щасливого, світлого майбутнього", - зауважила Нестеренко у підписі до знімків.

Пара показала кадри з церемонії одруження (Фото: instagram.com/n.nstrnko)

Про стосунки пари відомо не так багато, адже у соцмережах вони рідко ділилися спільними кадрами та розповідали про особисте. Проте відомо, що пропозицію своїй коханій Костянтин зробив у квітні, і тоді вона поділилася в блозі відповідним фото.

Актор зробив пропозицію коханій у квітні (Фото: instagram.com/n.nstrnko)

Актори знімалися у спільному проєкті "Кріпосна", 4 сезон, а публічно оголосили про стосунки у листопаді минулого року.

Анастасія найбільше відома ролями у таких проєктах: "Новенька", "Жіночий лікар" та фільмів "Гуцулка Ксеня" й "Буча".

Костянтин Темляк зіграв у наступних стрічках та серіалах: "І будуть люди", "Мишоловка для кота" та фільмам "Смак свободи", "Кіборги" і "Будинок "Слово" Нескінчений роман".

У квітні цього року чоловік повідомив про мобілізацію. Він відправився на фронт разом зі своїм колегою, актором Юрієм Феліпенком.