ua en ru
Чт, 29 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Звезда украинских сериалов вышла замуж. Романтические фото молодоженов

Четверг 29 августа 2024 19:28
UA EN RU
Звезда украинских сериалов вышла замуж. Романтические фото молодоженов Нестеренко и Темляк поженились (Фото: instagram.com/kostiatemliak)
Автор: Любовь Блажко

Украинская актриса Анастасия Нестеренко и ее избранник, актер Константин Темляк узаконили свои отношения. В соцсетях пара сообщила о браке, а также показала романтические кадры.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезд рассказывает об этом подробнее.

Нестеренко и Темляк поженились

Так, на опубликованных снимках можно увидеть, что влюбленные выглядят счастливыми и празднуют радостное событие. Анастасия появилась в белом наряде, который имел асимметричный вырез в зоне плеч и был декорирован цветами. В то время ее теперь уже законный муж вызбрал брюки светлого цвета и вышиванку.

"Люблю. Дай Бог нам мудрости, взаимопонимания и счастливого, светлого будущего", - отметила Нестеренко в подписи к снимкам.

Звезда украинских сериалов вышла замуж. Романтические фото молодоженовЗвезда украинских сериалов вышла замуж. Романтические фото молодоженовПара показала кадры с церемонии бракосочетания (Фото: instagram.com/n.nstrnko)

Об отношениях пары известно не так много, ведь в соцсетях они редко делились общими кадрами и рассказывали о личном. Однако известно, что предложение своей любимой Константин сделал в апреле, и тогда она поделилась в блоге соответствующим фото.

Звезда украинских сериалов вышла замуж. Романтические фото молодоженовЗвезда украинских сериалов вышла замуж. Романтические фото молодоженовАктер сделал предложение возлюбленной в апреле (Фото: instagram.com/n.nstrnko)

Актеры снимались в совместном проекте "Кріпосна", 4 сезон, а публично объявили об отношениях в ноябре прошлого года.

Анастасия больше всего известна ролями в таких проектах: "Новенька", "Жіночий лікар" та фільмів "Гуцулка Ксеня" й "Буча".

Константин Темляк сыграл в следующих лентах и сериалах: "І будуть люди", "Мишоловка для кота" та фільмам "Смак свободи", "Кіборги" і "Будинок "Слово" Нескінчений роман".

В апреле этого года мужчина сообщил о мобилизации. Он отправился на фронт вместе со своим коллегой, актером Юрием Фелипенко.

Тем временем Слава Демин впервые рассказал об отношениях с Ксенией Мишиной.

Кроме того, Украинский Оскаровский Комитет объявил ленты, которые сразятся за право представлять нашу страну на "Оскаре".

Читайте РБК-Украина в Google News
Звезды шоу-бизнеса Актеры Женитьба
NEWS
"Паляница" и своя баллистика. Что известно о тайном оружии Украины и долетит ли оно до Москвы
"Паляница" и своя баллистика. Что известно о тайном оружии Украины и долетит ли оно до Москвы