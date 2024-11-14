Зірка українських серіалів розповіла, чому не одружилася зі своїм нареченим: "Ми на паузі"

Популярна українська акторка Дар'я Петрожицька відверто розповіла, чи планує вона одружитися зі своїм нареченим. Чоловіка звати Олексій, і він у 2022 році зробив артистці пропозицію.

Про це йдеться у повідомленні РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на її інтерв'ю Аліні Доротюк .

"Поки що ми на паузі. Поки війна в країні, доти ми на паузі. Живемо як живемо. У нього там якесь своє життя, а в мене тут своє. Кожному з нас важко кинути все, і хтось повинен жертвувати. Поки що ніхто з нас не хоче жертвувати", - зазначила Петрожицька.

Також актриса поділилася своїми думками, що складно підтримувати відносини на відстані, коли розмови зводяться до фраз "Доброго ранку" та "На добраніч". Іноді, за словами артистки, просто хочеться прийти додому і нічого не говорити, а відчути кохану людину. Але так не виходить, бо її коханий "у телефоні".

Актриса поки не замислюється про весілля (фото: instagram.com/petrozhitskaya)

"Ти просто не хочеш розмовляти, бо сил немає. Звичайно, це важко. Але іноді хочеться, щоб тебе просто обійняли і все. Людині потрібна людина. Бувають періоди, коли все це набридає, тому що хочеться, щоб людина була поруч, але ми миримось із цим станом", - розповіла вона.

Також в інтерв'ю Доротюк вона наголосила, що на Різдво планує їхати до Німеччини до коханого. До цього вони бачилися у травні цього року в Будапешті.

Що відомо про особисте життя Петрожицького

У 20 років майбутня акторка вийшла заміж. Вона прожила з чоловіком 5 років, після чого розлучилася, не відчуваючи жалю. Після розлучення вони не перестали спілкуватися та підтримують дружні стосунки.

У 2021 році Дар'я Петрожицька познайомилася з молодим чоловіком на ім'я Олексій на відпочинку в Єгипті. На момент знайомства він не знав, що вона відома актриса.

Олексій Усенко - фінансовий аналітик, родом із Харкова, але вже багато років живе у Німеччині.

Пара підтримує стосунки на відстані, акторка навіть знає батьків коханого - з ними вона познайомилася після виступу у Харкові.

На початку повномасштабного вторгнення Петрожицька поїхала до Олексія та жила з ним якийсь час. Проте дівчина дуже сумувала за Україною та своєю професією, і за першої нагоди поїхала назад додому.

В інтерв'ю Аліні Шаманській актриса розповіла, що молодий чоловік зробив їй пропозицію. Але весілля вони поки що не зіграли.

Петрожицька зі своїм нареченим (фото: instagram.com/petrozhitskaya)