Звезда украинских сериалов рассказала, почему не вышла замуж за своего жениха: "Мы на паузе"

Популярная украинская актриса Дарья Петрожицкая откровенно рассказала, планирует ли она выйти замуж за своего жениха. Молодого человека зовут Алексей, и он в 2022 году сделал артистке предложение.

Об этом говорится в сообщении РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее интервью Алине Доротюк .

"Пока мы на паузе. Пока война в стране, до тех пор мы на паузе. Живем как живем. У него там какая-то своя жизнь, а у меня здесь своя. Каждому из нас трудно бросить все, и кто-то должен жертвовать. Пока никто из нас не хочет жертвовать", - отметила Петрожицкая.

Также актриса поделилась своими мыслями, что сложно поддерживать отношения на расстоянии, когда разговоры сводятся к фразам "Доброе утро" и "Спокойной ночи". Иногда, по словам артистки, просто хочется прийти домой и ничего не говорить, а прижаться к любимому человеку. Но так не получается, так как ее любимый "в телефоне".

Актриса пока не задумывается о свадьбе (фото: instagram.com/petrozhitskaya)

"Ты просто не хочешь разговаривать, потому что сил нет. Конечно, это тяжело. Но иногда хочется, чтобы тебя просто обняли и все. Человеку нужен человек. Бывают периоды, когда все это надоедает, потому что хочется, чтобы человек был рядом, но мы миримся с этим состоянием", - рассказала она.

Также в интервью Доротюк она отметила, что на Рождество планирует ехать в Германию к любимому. До этого они виделись в мае этого года в Будапеште.

Что известно о личной жизни Петрожицкой

В 20 лет будущая актриса вышла замуж. Она прожила с мужем 5 лет, после чего рассталась, не испытывая сожаления. После развода они не перестали общаться и поддерживают дружеские отношения.

В 2021 году Дарья Петрожицкая познакомилась с молодым человеком по имени Алексей на отдыхе в Египте. На момент знакомства, он не знал, что она известная актриса.

Алексей Усенко - финансовый аналитик, родом из Харькова, но уже много лет живет в Германии.

Пара поддерживает отношения на расстоянии, актриса даже знает родителей любимого - с ними она познакомилась после выступления в Харькове.

В начале полномасштабного вторжения Петрожицкая поехала к Алексею и жила с ним какое-то время. Однако девушка очень тосковала по Украине и своей профессии, и при первой возможности уехала обратно домой.

В интервью Алине Шаманской актриса рассказала, что молодой человек сделал ей предложение. Но свадьбу они пока что не сыграли.

Петрожицкая со своим женихом (фото: instagram.com/petrozhitskaya)