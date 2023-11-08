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Зірка українських серіалів розповіла про агресивного "актора", до якого просили не наближатися

Поліна Фролова (фото: instagram.com/polinaa_frolova)
Автор: Юлія Любченко

Днями на телеекрани вийшов легкий і веселий серіал “Голова". Це ситком про перспективну молодь та українське село, який можна дивитися з понеділка по четвер о 19:00 на Новому каналі.

Під час зйомок серіалу траплялося багато курйозних подій. Про одну з таких РБК-Україна (проект Styler) розповіла актриса Поліна Фролова, яка виконує у “Голові" роль блогерки Мілани.

Варто відразу зазначити, що більшість подій серіалу розгортаються в дуже занедбаному селі Антонівка. Тож окрім головних персонажів та звичних акторів масових сцен були й важливі "непрофесійні актори". 

В кадр потрапляли коза, корови, кури. Але особливу роль зіграв півень. 

"Зйомки з півником вийшли дуже веселі. По-перше, він мав дублерів. Це, напевно, єдиний персонаж, у якого в нашому серіалі вони взагалі були", - з усмішкою розповідає дівчина. 

Поліна Фролова під час зйомок "Голови" (фото: Новий канал)

Чому так сталося? На те є свої причини

“Перший півень після зйомки втік. Художники-постановники шукали його, бігали всюди, але марно. Тож наступного дня приїхав його дублер. Він, порівняно з першим півнем, був досить агресивним. Мене попередили про це й попросили близько до нього не наближатися. З цим “актором” я тримала дистанцію. Що сталося з другим, не знаю, але був також третій півень! Перепрошую, але того запам'ятала по дуже неприємному запаху. Після кожного дубля просила антисептик, бо мені здавалося, що мої руки - це курник", - згадує актриса. 

У “Голові" можна побачити незвичних "акторів" (фото: Новий канал)

"Щось цей півень не підготувався до зйомки, тож працювати було важкувато. З усіх трьох партнерів-півнів мені найбільше сподобався перший, з яким у нас вийшов класний конект. Ось тепер ви знаєте секретик, що Аркаш, а так звали півника в серіалі, на майданчику було аж три", - додала Поліна.

Під час зйомок серії змінилося три півні (фото: Новий канал)

Що відомо про серіал “Голова”

"Голова" - це ситком про перспективну молодь, життєвий виклик, пріоритети, українське село та наших надзвичайних людей.

За сюжетом, головний герой Антон укладає парі з ректором університету про те, що він "підніме" будь-яке українське село та зробить з нього щось на кшталт "Силіконової долини". 

Ректор хапається за ці слова й пропонує хлопцю за півроку змінити село Антонівку. 

 

Разом із Антоном у подорож вирушають його друзі - геній математики Богдан та блогерка Мілана. В Антонівці вони стикаються з різноманітними проблемами села. А оскільки в молодих людей немає практичного досвіду роботи в цій галузі, їм доводиться вигадувати нестандартні рішення. 

 

Хто знімається у серіалі

Акторський склад “Голови" складається з молодих українських акторів, які вже в перші знімальні дні показали талант і майстерність. 

Поліна Фролова (фото: instagram.com/polinaa_frolova)

Окрім Поліни Фролової, яка, до слова, вже відома за участю у серіалах "Доктор Ковальчук", "Жіночий лікар", "Не кажи мені про кохання", "Гра в долю" та інших, тут знялися Євген Лісничий, Дмитро Гирявець, Ірина Гришак та Марія Стопник.

Поліна з іншими акторами "Голови" (фото: instagram.com/polinaa_frolova)

А от другорядні ролі виконають відомі актори: Олександр Рудинський, Михайло Кукуюк, Олена Новікова, Анатолій Тихомиров, Катерина Вишнева та інші зірки українського ТБ.

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