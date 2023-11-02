"Вони казали ставати на коліна". Юна зірка українських серіалів розповіла про булінг у школі

Наймолодша телезірка в Україні Фрося Мельник, яка у свої 10 років вже зіграла багато ролей у серіалах та кіно росте звичайною дитиною з такими ж проблемами як і всі інші.

Про те, як юна акторка зіткнулась з булінгом у школі та як вона з ним впоралась, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис Serialy1plus1 в Instagram.

Фрося Мельник розповіла про булінг у школі

Не дарма кажуть, що іноді діти бувають дуже жорстокими по відношенню один до одного, особливо, коли є заздрість. А у житті маленької акторки дійсно є чому заздрити, адже вона вже встигла побувати з найвидатнішими акторами і ведучими на одному знімальному майданчику.

Зараз дівчина готується до прем’єри нового серіалу "Коло омани", де зіграла одну з головних ролей і в певних моментах відчула, як її героїня схожа на неї в житті. Оскільки Фросі довелося зіграти сцени булінгу, що було для неї важко, вона поділилась власним досвідом.

Виявляється у певний період до Мельник у школі чіплялась старша дівчинка, яка намагалась познущатися з Фросі, але не вийшло.

Фрося Мельник розповіла про булінг у школі (фото: instagram.com/evfrosiniamelnik)

"В школі є одна дівчинка, вона трохи старша за мене. Одного разу вона мене принизила. Я прийшла додому і розказала татові, він сказав, щоб я з нею віталась і була ввічливою, але спілкування обмежила. Я так і робила", - розповіла акторка

Дівчинка завжди намагається слідувати порадам свого татуся, адже він хоче виростити з неї сильну особистість. Та на ввічливості ситуація не закінчилась.

"Через тиждень я принесла в школу печиво, аби пригостити однокласників, її теж пригостила. Вона запитала чи дружу я з нею, а я сказала, що ні, це просто знак ввічливості, як мене і вчив тато. Дівчинка на це дуже образилась і чекала мене в роздягальні зі своєю подругою. Вона взяла мене за передки й сказала подрузі бити. Але я з ними впоралася, тому що тато завжди мене вчив захищатись, коли треба. Вони казали ставати на коліна і просити вибачення, але я не стала цього робити", - розповіла деталі свого життя Фрося.

Під час зйомок у серіалі акторці довелося пережити майже схожий досвід і це далося дівчині не просто.

"Її постійно ображають у школі за те, що в неї немає мами, це дуже сумно. Тому я взяла ситуацію з життя і перенесла свої емоції роль Солі, щоб правдиво зіграти цю роль", - зізналась Мельник.

Фрося Мельник розповіла про булінг у школі (фото: instagram.com/evfrosiniamelnik)

За свою стійкість і вміння постояти за себе, Фрося вдячна татові, який вчить її бути сміливою і захищатись, коли це потрібно. А також, закликає говорити про булінг у школі та різних дитячих гуртках для того, аби захистити й попередити інших дітей, які бояться розказати своїм батькам або вчителям про цькування.

Адже булінг - це дуже серйозна тема, про яку мають знати як дорослі, так і діти. Варто розповідати публічно до яких плачевних наслідків іноді призводить дитяча агресія.