Зірка українських серіалів потрапив у ДТП: що відомо

Популярний український актор Артур Логай, який нещодавно н азвав ім'я російського режисера , котрий досі йому пише, поскаржився в мережі на неприємну ситуацію - він потрапив у ДТП на мотоциклі.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -акаунт знаменитості.

Так, у Stories Логай показав, що він вперше за довгий час вирішив покататися на мотоциклі та, на жаль, потрапив у ДТП.

Як зазначив актор, це сталося не з його вини.

"Люди, які різко перебудовуються з ряду в ряд без поворотників, не дивлячись у дзеркала, - му**ки. Водієві того авто, який вирішив різко "вельнути" в мій бік, пощастило, що я переживав за свій стан і стан мотоцикла. Якщо би вирішив наздогнати, додому він пішов би пішки", - зазначив Артур Логай.

Скриншот

Також він показав пошкодження мотоцикла. На щастя, з самою знаменитістю все добре - він відбувся лише невеликими подряпинами та синцями, оскільки був одягнений у спеціальний одяг та взуття для їзди на мотоциклі.

Скриншот

"Не знаю, щоб було з моїм коліном та ногою, якби не хороші мотоджинси та взуття", - зазначив актор.

Скриншот

Хто такий Артур Логай

Логай - український актор театру та кіно, співак та композитор, учасник п'ятого сезону талант-шоу "X-Фактор". Переможець 8-го сезону українського телешоу "Танці із зірками" на телеканалі "1+1".

У 2017 році закінчив дворічну кіношколу Ukrainian Film school на базі кіностудії Film.Ua.

Дебютував у кіно у 2018-му - Артур зіграв роль чаклуна у містичному телесеріалі "Чаклунки".

Актор уже встиг знятися у серіаліті "Київ вдень і вночі", а також у популярних серіалах "Спіймати Кайдаша", "Коп з минулого" та інших. А зараз він грає одну з головних ролей у детективі "Пес Альф".

Артур Логай (фото: instagram.com/logai.arthur)