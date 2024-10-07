"Нехай його пісні завжди живуть у наших серцях". В ДТП загинув народний артист України

У Закарпатській області у страшній ДТП загинув народний артист України, родом з Прикарпаття. Його дружина зараз у реанімації й лікарі борються за її життя.

Повідомляється, що у ДТП загинув народний артист України Богдан Сташків, організатор дитячого конкурса-фестиваля, меценат, благодійник. Він проводив концерти для військових та хворих діток.

"Наш земляк загинув раптово, за життя дружини й досі борються медики. Богдан Сташків народився на Рогатинщині. Тривалий час працював у Тисмениці, де очолював відділ культури. З великим успіхом артист гастролював у країнах Європи, Канаді, Сполучених Штатах Америки, популяризуючи українську пісню", - розповіла Світлана Оніщук.

Вона додала, що на початку 2000-х років Сташків започаткував дитячий конкурс-фестиваль "Захід-ХХІ століття", активно займався науковою роботою в галузі мистецтва та культури. А ще - благодійницькою діяльністю. За життя збудував каплицю Спасіння Христового в м. Тисмениця, допомагав у будівництві та реставрації храмів на Прикарпатті. Багато їздив з благодійними концертами до військовослужбовців, хворих дітей, людей з інвалідністю.

Народний артист України Богдан Сташків загинув у ДТП (фото: facebook Світлана Оніщук)

За даними видання "Галка", відомо, що автомобіль Сташківа злетів з дороги у Закарпатській області. В авто було троє людей. Богдан Сташків та ще один чоловік одразу загинули, а дружина артиста - у реанімації.

За даними відділу комунікацій поліції в Закарпатській області, аварія трапилася близько 14:10 на автодорозі "Нижні Ворота-Воловець-Міжгір’я". Наразі відомо, що 67-річний житель міста Тисмениця Івано-Франківської області, керуючи автомобілем “BMW”, не вибрав безпечної швидкості руху, внаслідок чого не впорався з керуванням та допустив виїзд транспортного засобу на узбіччя. В подальшому авто перекинулося на дах.

Від отриманих травм на місці ДТП загинув водій та його 59-річний пасажир. Окрім цього, з місця події госпіталізували й 67-річну пасажирку вказаного авто.

За життя Богдан Сташків отримав звання народного артиста України, був володарем гран-прі Міжнародного конкурсу вокалістів у Нідерландах, був нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня, орденом Хреста Спасителя, орденом Князя Володимира, орденом Юрія Побідоносця, орденом Андрія Первозданного, орденом "Знак пошани", медаллю Міністра оборони України за благодійну миротворчу місію в Косово у 2006 році.