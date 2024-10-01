ua en ru
Вт, 01 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Чекає 10 кіл пекла": відома журналістка потрапила у ДТП та розповіла про наслідки

Вівторок 01 жовтня 2024 16:53
UA EN RU
"Чекає 10 кіл пекла": відома журналістка потрапила у ДТП та розповіла про наслідки Аліна Доротюк потрапила в аварію (фото: instagram.com/dorotiuk_)
Автор: Любов Блажко

Аліна Доротюк, яка нещодавно висловлювалася про пластичні операції, цього разу поділилася з шанувальниками не надто приємними новинами. У соцмережах вона розповіла, що потрапила в ДТП, і тепер має справу з негативними наслідками, пов'язаними з цим.

Що з цього приводу сказала відома інтерв'юерка, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram.

Аліна Доротюк потрапила в аварію

У блозі журналістка повідомила, що їхала на допрем’єрний показ до свого друга, і, якби знала, що станеться, то не погодилася б.

"По дорозі в кіно я застрягла в заторі, коли раптом зліва в мене в'їхала велика фура. Найнеприємніше навіть не те, що винуватець не мав страхового поліса, і тепер мене чекає 10 кіл пекла для відшкодування збитків через МТСБУ", - розповіла Доротюк.

"Найгірше те, що в автомобілі винуватця жодного пошкодження, а в мене пів машини зчесано, пошкоджено переднє колесо і ліве дзеркало", - додала вона.

&quot;Чекає 10 кіл пекла&quot;: відома журналістка потрапила у ДТП та розповіла про наслідкиАліна Доротюк розповіла про ДТП (фото: instagram.com/dorotiuk_)

Однак навіть у цій ситуації дівчина знайшла позитив. Зокрема, вона поділилася, що приємним відкриттям для неї стала патрульна поліція.

"Приємності в цій ситуації також були - це патрульна поліція. Звісно, чекати дві години не дуже, але комунікацію оцінюю на 12 із 10", - зазначила Аліна.

У наступній stories зірка показала наслідки ДТП на дорозі, а також своє спілкування з представником правоохоронних органів. У короткому відео вона висловила обурення через пошкоджений автомобіль і матеріальні збитки, до яких призвело зіткнення.

&quot;Чекає 10 кіл пекла&quot;: відома журналістка потрапила у ДТП та розповіла про наслідки&quot;Чекає 10 кіл пекла&quot;: відома журналістка потрапила у ДТП та розповіла про наслідки

Доротюк показала наслідки аварії (фото: instagram.com/dorotiuk_)

До слова, Аліна Доротюк - українська журналістка, авторка власного YouTube-каналу, де спілкується з представниками українського шоубізнесу. Також у блозі в соцмережах вона ділиться своїми хобі, серед яких кулінарія, розповідає про дозвілля, книжкові відкриття та кінематографічні вподобання.

&quot;Чекає 10 кіл пекла&quot;: відома журналістка потрапила у ДТП та розповіла про наслідкиАліна Доротюк - відома українська інтерв'юерка і журналістка (фото: instagram.com/dorotiuk_)

Тим часом відома дизайнерка відверто розповіла про родичів у РФ.

А Аліна Гросу раніше потрапила у скандал через вечірку в США.

Читайте РБК-Україна в Google News
Зірки шоу-бізнесу
NEWS
Без ТЦК. В Україні змінили порядок поповнення пріоритетних військових частин добровольцями
Без ТЦК. В Україні змінили порядок поповнення пріоритетних військових частин добровольцями