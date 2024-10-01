"Чекає 10 кіл пекла": відома журналістка потрапила у ДТП та розповіла про наслідки

Аліна Доротюк, яка нещодавно висловлювалася про пластичні операції , цього разу поділилася з шанувальниками не надто приємними новинами. У соцмережах вона розповіла, що потрапила в ДТП, і тепер має справу з негативними наслідками, пов'язаними з цим.

Що з цього приводу сказала відома інтерв'юерка, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram .

Аліна Доротюк потрапила в аварію

У блозі журналістка повідомила, що їхала на допрем’єрний показ до свого друга, і, якби знала, що станеться, то не погодилася б.

"По дорозі в кіно я застрягла в заторі, коли раптом зліва в мене в'їхала велика фура. Найнеприємніше навіть не те, що винуватець не мав страхового поліса, і тепер мене чекає 10 кіл пекла для відшкодування збитків через МТСБУ", - розповіла Доротюк.

"Найгірше те, що в автомобілі винуватця жодного пошкодження, а в мене пів машини зчесано, пошкоджено переднє колесо і ліве дзеркало", - додала вона.

Аліна Доротюк розповіла про ДТП (фото: instagram.com/dorotiuk_)

Однак навіть у цій ситуації дівчина знайшла позитив. Зокрема, вона поділилася, що приємним відкриттям для неї стала патрульна поліція.

"Приємності в цій ситуації також були - це патрульна поліція. Звісно, чекати дві години не дуже, але комунікацію оцінюю на 12 із 10", - зазначила Аліна.

У наступній stories зірка показала наслідки ДТП на дорозі, а також своє спілкування з представником правоохоронних органів. У короткому відео вона висловила обурення через пошкоджений автомобіль і матеріальні збитки, до яких призвело зіткнення.

Доротюк показала наслідки аварії (фото: instagram.com/dorotiuk_)

До слова, Аліна Доротюк - українська журналістка, авторка власного YouTube-каналу, де спілкується з представниками українського шоубізнесу. Також у блозі в соцмережах вона ділиться своїми хобі, серед яких кулінарія, розповідає про дозвілля, книжкові відкриття та кінематографічні вподобання.

Аліна Доротюк - відома українська інтерв'юерка і журналістка (фото: instagram.com/dorotiuk_)