Відомий актор назвав російського режисера, який досі йому пише: "Виключно українською"

Актор Артур Логай розповів, чи спілкується він з ексколегами з РФ. І виявилося, що він обірвав усі зв'язки, але є один режисер, який продовжує йому писати.

В інтерв'ю РБК-Україна (проект Styler) зірка серіалів зізнався, які саме повідомлення від росіянина він отримує та як на них реагує.

Логай розповів, що нині він не спілкується з росіянами. Втім, російський режисер Андрій Сілкін, який зняв серіал "Дім Бобринських" майже перед початком повномасштабної війни, досі намагається підтримувати з ним зв'язок.

Цей серіал було знято в Україні. Більшість ролей виконали актори з нашої країни, хоча режисером виступив росіянин.

"Наскільки я знаю, на початку він був в Україні. Він якщо і пише мені, наприклад, вітає з днем народження, то звертається до мене українською", - зазначив Логай.

Відомий актор зізнався, чи спілкується з ексколегами з РФ (фото надане преслужбою)

Але сам актор не прагне спілкуватися з росіянином. Сілкін не засудив повномасштабну війну РФ проти України. Ба більше, цього року вийшов черговий російський серіал, який він зрежисував.

Соцмережі Сілкіна "замовчали" перед 24 лютого 2022 року. Він нічого не "постить" протягом цих майже трьох років.

"Не знаю, чи він її вчить, чи перекладає, пише виключно українською, і наше спілкування обмежується його якимись зверненнями, і я пишу просто "Дякую". Ось це і все", - зізнався Логай.

Андрій Сілкін (фото: instagram.com/andrey_silkin)

Виявилося, що Сілкін - єдиний росіянин, який пише актору. Логай зазначає, що його не цікавлять колишні колеги, які мешкають в РФ.

Сам артист активно знімається, працює в театрі та дуже радіє, що має можливість займатися улюбленою справою.

"Колись на навчанні нам казали: якщо можете не займатися цією професією, то краще не займайтесь. Це казав Максим Михайличенко, наш майстер курсу акторської майстерності в Українській кіношколі. За цей час я зрозумів, що так, не хочу і не можу займатися чимось іншим. Тобто, у мене просто є в цьому потреба", - зазначив Логай.