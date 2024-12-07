Зірка "Теда Лассо" стане Хагрідом у новому "Гаррі Поттері"? Чим ще здивує серіал про Хогвартс

Хто зіграє у новому "Гаррі Поттері"

Серіал, у якому творці обіцяють показати Всесвіт Хогвартсу, вийде на екрани у 2027 році. Проте зйомки ще не розпочалися. Ба більше, каст акторів ще не затверджено, ведуться кастинги та переговори.

Компанія HBO, яка займається створенням серіалу і планує почати його зйомки вже влітку 2025 року, відмовляється розкривати деталі. Однак деякі подробиці усе ж спливли.

Дамблдор (скриншот)

Так, роль професора Дамблдора, якого у фільмах грали Річард Харріс та Майкл Гембон, може отримати Марк Стронг. Актора, якого багато хто знає завдяки фільмам і серіалам "Шерлок Холмс", "Дюна" та "Кінгсмен", також могли розглядати роль Северуса Снейпа.

Марк Стронг (скриншот)

А ось зірка серіалу "Тед Лассо", актор Бретт Голдштейн, нібито може стати Рубеусом Хагрідом.

Геґрід у "Гаррі Поттері" (скриншот)

Брутальний актор і лауреат "Еммі", швидше за все, легко перевтілиться в образ доброго лісника.

Бретт Голдштейн (скриншот)

Також з'явилися чутки про те, хто може отримати роль Мінерви Макгонагалл, яку грала Меггі Сміт.

Макгонагалл (скриншот)

Творці серіалу, ймовірно, розглядають кандидатуру Шерон Хорган, зірки серіалів та фільмів "Нестерпний тягар величезного таланту", "38 мавп", "Катастрофа".

Шерон Хорган (фото: instagram.com/sharonhorgan)

Чи отримають актори ці ролі і чи погодяться вони на зйомки - поки що залишається загадкою.