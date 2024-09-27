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Не тільки "Гаррі Поттер". Кращі фільми та серіали з Меггі Сміт, які варто подивитися

П'ятниця 27 вересня 2024 18:50
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Не тільки "Гаррі Поттер". Кращі фільми та серіали з Меггі Сміт, які варто подивитися Акторка Меггі Сміт (фото: facebook.com/harrypotter)
Автор: Поліна Іваненко

27 вересня померла акторка Меггі Сміт. Зірка фільмів про Гаррі Поттера віддала кар'єрі майже все своє життя. І якщо ви думаєте, що акторка вдало перевтілилася лише в образ професорки Мінерви Макґонеґел - це не так.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 5 найкращих кіноробіт Меггі Сміт, які варто подивитися.

"Леді у фургоні"

Драма, яку засновано на реальних подіях, розповість про безпритульну жінку, яка має фургон та одного разу вирішує зупинитися біля будинку, де мешкає відомий письменник. І це повністю змінює їхні долі.

"Госфорд Парк"

"Чорна" комедія розповість про заможних британців, які збираються у заміському будиночку на вихідні. І після званої вечері стається загадкове вбивство. Детектив розвивається динамічно, а Меггі Сміт, яка зіграла у ньому вдову Трентам, просто неперевершена.

"Абатство Даунтон"

В цьому серіалі Сміт зіграла графиню Ґрентем. Історія про родину аристократів отримала п'ять сезонів, у кожному з них можна побачити акторку. "Абатство" зібрало багато схвальних відгуків, а тому вам варто подивитися серіал, якщо ви любите подібні сюжети.

"Гарячі мільйони"

Старенький фільм, який заслуговує на вашу увагу. У ньому Сміт зіграла молоду секретарку та флейтистку, яка стає дружиною шахрая. Її героїня намагається уникнути проблем, в які її постійно втягує обранець.

"Моя старенька"

У цьому комедійному фільмі Сміт зіграла дивакувату літню жінку, яка стає великою проблемою для одного чоловіка. Річ у тому, що він отримує у спадок квартиру, але там живе стареньку, яку він не може просто так вигнати на вулицю.

До слова, раніше ми називали кращі психологічні драми, які змушують задуматись.

Окрім цього, вже з'явилася добірка фільмів на вихідні.

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