Звезда "Теда Лассо" станет Хагридом в новом "Гарри Поттере"? Чем еще удивит сериал о Хогвартсе

Кто сыграет в новом "Гарри Поттере"

Сериал, в котором создатели обещают показать мир из Вселенной Хогвартса, выйдет на экраны в 2027 году. Однако съемки еще не начались. Более того, каст актеров еще не утвержден, ведутся кастинги и переговоры.

Компания HBO, которая занимается созданием сериала и планирует приступить к его съемкам уже летом 2025 года, отказывается раскрывать детали. Однако некоторые подробности все же всплыли.

Дамблдор (скриншот)

Так, роль профессора Дамблдора, которого в фильмах играли Ричард Харрис и Майкл Гэмбон, может получить Марк Стронг. Актера, которого многие знают благодаря фильмам и сериалам "Шерлок Холмс", "Дюна" и "Кингсмен", также могли рассматривать на роль Северуса Снейпа.

Марк Стронг (скриншот)

А вот звезда сериала "Тед Лассо", актер Бретт Голдштейн, якобы может стать Рубеусом Хагридом.

Хагрид в "Гарри Поттере" (скриншот)

Брутальный актер и лауреат "Эмми", скорее всего, без труда перевоплотится в роль лесника-добряка.

Бретт Голдштейн (скриншот)

Также появились слухи о том, кто может получить роль Минервы Макгонагалл, которую играла Мэгги Смит.

Макгонагалл (скриншот)

Создатели сериала, вероятно, рассматривают кандидатуру Шэрон Хорган, звезды сериалов и фильмов "Невыносимая тяжесть огромного таланта", "38 обезьян", "Катастрофа".

Шэрон Хорган (фото: instagram.com/sharonhorgan)

Получат ли актеры эти роли и согласятся ли они на съемки - пока остается загадкой.