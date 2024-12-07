ua en ru
Сб, 07 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Зірка "Теда Лассо" стане Хагрідом у новому "Гаррі Поттері"? Чим ще здивує серіал про Хогвартс

Субота 07 грудня 2024 13:34
UA EN RU
Зірка "Теда Лассо" стане Хагрідом у новому "Гаррі Поттері"? Чим ще здивує серіал про Хогвартс Хто зіграє Хагріда в серіалі про "Гаррі Поттера" (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

На тлі чуток про те, що Северуса Снейпа в серіалі Гаррі Поттер зіграє темношкірий актор Паапа Ессьеду, з'явилися нові деталі. Виявляється, вже відомо, хто може зіграти Хагріда, професора Дамблдора та Мінерву Макґонеґел.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Deadline.

Хто зіграє у новому "Гаррі Поттері"

Серіал, у якому творці обіцяють показати Всесвіт Хогвартсу, вийде на екрани у 2027 році. Проте зйомки ще не розпочалися. Ба більше, каст акторів ще не затверджено, ведуться кастинги та переговори.

Компанія HBO, яка займається створенням серіалу і планує почати його зйомки вже влітку 2025 року, відмовляється розкривати деталі. Однак деякі подробиці усе ж спливли.

Зірка &quot;Теда Лассо&quot; стане Хагрідом у новому &quot;Гаррі Поттері&quot;? Чим ще здивує серіал про Хогвартс

Дамблдор (скриншот)

Так, роль професора Дамблдора, якого у фільмах грали Річард Харріс та Майкл Гембон, може отримати Марк Стронг. Актора, якого багато хто знає завдяки фільмам і серіалам "Шерлок Холмс", "Дюна" та "Кінгсмен", також могли розглядати роль Северуса Снейпа.

Зірка &quot;Теда Лассо&quot; стане Хагрідом у новому &quot;Гаррі Поттері&quot;? Чим ще здивує серіал про Хогвартс

Марк Стронг (скриншот)

А ось зірка серіалу "Тед Лассо", актор Бретт Голдштейн, нібито може стати Рубеусом Хагрідом.

Зірка &quot;Теда Лассо&quot; стане Хагрідом у новому &quot;Гаррі Поттері&quot;? Чим ще здивує серіал про Хогвартс

Геґрід у "Гаррі Поттері" (скриншот)

Брутальний актор і лауреат "Еммі", швидше за все, легко перевтілиться в образ доброго лісника.

Зірка &quot;Теда Лассо&quot; стане Хагрідом у новому &quot;Гаррі Поттері&quot;? Чим ще здивує серіал про Хогвартс

Бретт Голдштейн (скриншот)

Також з'явилися чутки про те, хто може отримати роль Мінерви Макгонагалл, яку грала Меггі Сміт.

Зірка &quot;Теда Лассо&quot; стане Хагрідом у новому &quot;Гаррі Поттері&quot;? Чим ще здивує серіал про Хогвартс

Макгонагалл (скриншот)

Творці серіалу, ймовірно, розглядають кандидатуру Шерон Хорган, зірки серіалів та фільмів "Нестерпний тягар величезного таланту", "38 мавп", "Катастрофа".

Зірка &quot;Теда Лассо&quot; стане Хагрідом у новому &quot;Гаррі Поттері&quot;? Чим ще здивує серіал про ХогвартсШерон Хорган (фото: instagram.com/sharonhorgan)

Чи отримають актори ці ролі і чи погодяться вони на зйомки - поки що залишається загадкою.

До речі, раніше ми називали найкращі фільми та серіали з Меггі Сміт, які варто подивитися

Крім цього, нещодавно стало відомо, як зараз виглядає Емма Вотсон.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гаррі Поттер Зірки шоу-бізнесу Фільми
NEWS
У Кривому Розі зросла кількість жертв через вчорашній російський удар
У Кривому Розі зросла кількість жертв через вчорашній російський удар