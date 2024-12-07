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Звезда "Теда Лассо" станет Хагридом в новом "Гарри Поттере"? Чем еще удивит сериал о Хогвартсе

Суббота 07 декабря 2024 13:34
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Звезда "Теда Лассо" станет Хагридом в новом "Гарри Поттере"? Чем еще удивит сериал о Хогвартсе Кто сыграет Хагрида в сериале о "Гарри Поттере" (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

На фоне слухов о том, что Северуса Снейпа в сериале "Гарри Поттер" сыграет темнокожий актер Паапа Эссьеду, появились новые детали. Оказывается, уже известно, кто может сыграть Хагрида, профессора Дамблдора и Минерву Макгонагалл.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Deadline.

Кто сыграет в новом "Гарри Поттере"

Сериал, в котором создатели обещают показать мир из Вселенной Хогвартса, выйдет на экраны в 2027 году. Однако съемки еще не начались. Более того, каст актеров еще не утвержден, ведутся кастинги и переговоры.

Компания HBO, которая занимается созданием сериала и планирует приступить к его съемкам уже летом 2025 года, отказывается раскрывать детали. Однако некоторые подробности все же всплыли.

Звезда &quot;Теда Лассо&quot; станет Хагридом в новом &quot;Гарри Поттере&quot;? Чем еще удивит сериал о Хогвартсе

Дамблдор (скриншот)

Так, роль профессора Дамблдора, которого в фильмах играли Ричард Харрис и Майкл Гэмбон, может получить Марк Стронг. Актера, которого многие знают благодаря фильмам и сериалам "Шерлок Холмс", "Дюна" и "Кингсмен", также могли рассматривать на роль Северуса Снейпа.

Звезда &quot;Теда Лассо&quot; станет Хагридом в новом &quot;Гарри Поттере&quot;? Чем еще удивит сериал о Хогвартсе

Марк Стронг (скриншот)

А вот звезда сериала "Тед Лассо", актер Бретт Голдштейн, якобы может стать Рубеусом Хагридом.

Звезда &quot;Теда Лассо&quot; станет Хагридом в новом &quot;Гарри Поттере&quot;? Чем еще удивит сериал о Хогвартсе

Хагрид в "Гарри Поттере" (скриншот)

Брутальный актер и лауреат "Эмми", скорее всего, без труда перевоплотится в роль лесника-добряка.

Звезда &quot;Теда Лассо&quot; станет Хагридом в новом &quot;Гарри Поттере&quot;? Чем еще удивит сериал о Хогвартсе

Бретт Голдштейн (скриншот)

Также появились слухи о том, кто может получить роль Минервы Макгонагалл, которую играла Мэгги Смит.

Звезда &quot;Теда Лассо&quot; станет Хагридом в новом &quot;Гарри Поттере&quot;? Чем еще удивит сериал о Хогвартсе

Макгонагалл (скриншот)

Создатели сериала, вероятно, рассматривают кандидатуру Шэрон Хорган, звезды сериалов и фильмов "Невыносимая тяжесть огромного таланта", "38 обезьян", "Катастрофа".

Звезда &quot;Теда Лассо&quot; станет Хагридом в новом &quot;Гарри Поттере&quot;? Чем еще удивит сериал о ХогвартсеШэрон Хорган (фото: instagram.com/sharonhorgan)

Получат ли актеры эти роли и согласятся ли они на съемки - пока остается загадкой.

К слову, ранее мы называли лучшие фильмы и сериалы с Мэгги Смит, которые стоит посмотреть

Помимо этого, недавно стало известно, как сейчас выглядит Эмма Уотсон.

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