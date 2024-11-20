Зірка "Сватів" назвав причину, чому назавжди покинув Росію

Як відомо, він із самого початку засудив повномасштабну війну, яку розпочала РФ на території України. Якийсь час він залишався на батьківщині, проте потім спектаклі з його участі почали скасовувати.

"У мене було відчуття, що я маю працювати там, що мені потрібен глядач і я йому потрібен. Під час війни я деякий час працював. Потім все звалилося. Закрили одну виставу, другу, третю", - поділився артист.

Тому він прийняв для себе нелегке рішення - назавжди залишити РФ. Наразі артист живе в Іспанії.

"Я не готовий йти працювати знову двірником, опалювачем і так далі. А майбутнє у мене тільки таке було в Росії. Навіщо мені жити у всьому цьому? Я можу жити просто біля моря, така можливість є. Не у всіх є така можливість, а мені пощастило, у мене є", - наголосив Феклістів.

До речі, пропозиції повернутися на батьківщину і відновити кар'єру йому вже надходили. Проте він навіть не хоче думати про це.

Що відомо про Олександра Феклістова

Феклістов - радянський та російський актор театру та кіно, кінорежисер та сценарист.

1982 року закінчив Школу-студію МХАТ (курс Олега Єфремова). З 1982 року був актором МХАТу.

У 1988 році перейшов до студії "Человек", був одним із організаторів П'ятої студії МХАТ.

У 1995 році повернувся до Художнього театру, де грав у виставі "Кохання в Криму", а в 2001-му вийшов з трупи.

Грав у спектаклях у театральній агенції "Богіс" та в театрі "Сатирикон".

За свою кар'єру зіграв чимало ролей як на театральних сценах, так і в кіно.

Олександр Феклістов (фото: instagram.com/feklistovofficial)

Що відомо про позицію Феклістова після початку російської агресії

Актор ще з 2014 року вирішив для себе, що дії керівництва Росії не є адекватними. Серед інших кінематографістів підписав опублікований "КіноСоюзом" відкритий лист із засудженням "російської військової інтервенції в Україну" та "безпрецедентної антиукраїнської кампанії, розв'язаної російськими державними каналами".

Після початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року відкрито засудив це. Він записав відеозвернення до українців.

У 2023 році емігрував до Іспанії, мешкає у невеликому містечку біля Барселони.

Олександр Феклістов (фото: instagram.com/feklistovofficial)